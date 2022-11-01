Bu istifaya kimse bir anlam veremedi

Süper Amatör Lig B Grubu’nda şok bir istifa geldi. Takımın genç ve başarılı teknik sorumlusu Mehmet Yılmaz yönetimle yaşadığı fikir uyuşmazlığı nedeni ile kulüpteki görevinden ekibi ile birlikte istifa etti. Yılmaz’ın yerine Çetin Kılıç getirildi. Sezona müthiş bir giriş yapan Diliskelesi, Mehmet Yılmaz ile çıktığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 de beraberlik elde etti. Bu maçlarda 35 kez fileleri sarsan ve 22 puanla liderlik koltuğunda oturan Dilovası temsilcisi kalesinde sadece 5 gol gördü.