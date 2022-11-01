Kocaelispor, Altınordu’nun İzmitli yıldızını transfer etti!

Kocaelispor, Altınordu’dan çok yetenekli bir futbolcuyu, İzmitli kanat forvet Hakan Öztürk’ü transfer etti. İzmir kulübü ile her konuda anlaşma sağlanırken 18 yaşındaki Hakan ile önümüzdeki günlerde 5 yıllık resmi anlaşma yapılacağı belirtildi.

GEÇEN SEZONU ÇOK İYİ GEÇİRDİ

Kocaelispor, geride bıraktığımız sezon U-19 Elit Ligi’nde Türkiye şampiyonu olan Altınordu’nun etkili kanat forveti Hakan Öztürk’ü renklerine bağladı. Geçtiğimiz yıl 34 maçta 13 gol atan 15 de asist yapan 2004 doğumlu Hakan, takımının şampiyonluğunda çok büyük bir paya sahip oldu. Her iki kanatta da forma giyebilen ve bireysel olarak kendisine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdüren Hakan Öztürk için Altınordu Kulübü’ne 450 bin lira yetiştirme bedeli ödenecek.

2018’DEN BERİ ALTINORDU’DA

Keçiörengücü’nün de talip olduğu, duran toplarda da oldukça etkili olan futbolcu ile anlaşma yapıldıktan sonra Hakan, U-19 takımı ile bir süre antrenmanlara çıkacak, ardından devre arası kampı için A takım kafilesine dahil olacak. Hakan’ın filiz lisansı Doğantepespor’da çıktı. Ardından şu an liglerde yer almayan Körfez Futbol Kulübü’ne geçti. 2018’den beri ise Altınordu’da forma giyen Hakan’ın İzmir ekibi ile sözleşmesi 2023 Mayıs’ta sona erecekti.