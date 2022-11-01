Acarhoroz: “Süper Lig’e çıkana kadar devam !”

Darıca Gençlerbirliği’nin yeni sahibi Bursaspor başkan adayı, Bursalı iş insanı Serdar Acarhoroz, takımı Süper Lig’e taşıyana kadar yatırım yapacağını söyledi. Darıca Gençlerbirliği yeni Kulüp Başkanı Serdar Acarhoroz, eski başkan Arif Gülen ve Kulüp Başkan Yardımcısı Ertuğrul Işık ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıktı. Kendisinin başarıya önem veren bir insan olduğunu aktaran Acarhoroz, takımı Süper Lig’e taşıyana kadar yatırım yapmaya devam edeceğini ve başlangıç olarak 50 milyon lira gibi bir bütçe ayırdığını söyledi.

“BEN YAPTIĞIM İŞTE BAŞARILI OLMAK ZORUNDAYIM”

Kendilerinin 200 yıllık Bursalı bir aile olduklarını aktaran Serdar Acarhoroz, “Bursaspor kongre üyesiyim, daha önce Bursaspor başkan adayıydım. En son tekrar aday olacaktım, bazı sebeplerden dolayı vazgeçtim. Ben spor camiasına yakın, sportif başarıya hayran bir insanım. Başarı aşkı yaşayan bir adamım. Darıca Gençlerbirliği’ni de incelemeye aldım. Konum olarak Bursa’ya çok yakın, İstanbul’a çok yakın, Kocaeli’ye yakın. Bulunduğu konum itibarıyla hem işlerimi aksatmadan düzenli bir şekilde devam ettirebileceğim hem de başında olacağımız kulübe ekstra katkıyla devam edebilecek durumda olunca biz Arif başkanla tanıştık, sürecin çok hızlı olması gerektiğini hissettik” dedi.

“BU TAKIMI SÜPER LİG STATÜSÜNE ÇIKARANA KADAR ÇALIŞACAĞIM”

Bu süreçte kimsenin alacağı 1 lira kalmadan, herkesle helalleşip bu kulübün sıfır borçla sahibi olacaklarını dile getiren Acarhoroz, “Bizim hedeflerimiz çok yüksek. Biz bu ligde kalmak değil, bu takımı Süper Lig’e çıkarana kadar yatırım yapacağım. Tabii ki gençlerimiz bizim için çok önemli. Ama ne kadar güçlü olursak o kadar başarılı oluruz. İnsanlar neticeye bakıyor. Sen takımı şampiyon yap, isterse takımın 60 katrilyon borcu olsun, taraftarı ilgilendirmiyor. Taraftar skor kötü olursa eleştiriyor, skor iyi olursa sırtında taşıyor. O yüzden ben kendi adıma takdir edilmek istiyorum, sırtlarda dolaşmak istiyorum. O yüzden de belki bu güne kadar hiç yapılmadık şeyler yapacağım. Bu takıma Süper Lig kalitesinde harcama yapıp, belki kendimi borçlandırıp, bu takımı Süper Lig statüsüne çıkarana kadar çalışacağım” diye konuştu.