Eşmespor zirveye göz dikti

1. Amatör Lig B Grubu’nda Eşmespor yoluna emin adımlarla ilerliyor. Son maçında iyi futbol oynayan Bağçeşmespor’u 3-2 mağlup eden Kartepe ekibi puanını 16’ya çıkardı ve haftayı ikinci sırada tamamladı. 7 maç sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 de yenilgi elde eden Eşme ekibi ile lider Darıca Türkeli arasında sadece 1 puanlık fark bulunuyor.
MAÇTA İLGİNÇ OLAY
Bağçeşme maçında Ümit Demiroğlu’nun golleri ile iki kez öne geçen ancak Hamza’nın golleri ile yakalanan Eşmespor bitime kısa bir süre kala deneyimli futbolcusu Kadir Kalaycı’nın golü ile çok önemli bir galibiyete imza attı. Bu maçta ilginç bir olay da yaşandı. Bağçeşme ekibinin kalecisi kırmızı kart gördü ve oyuncu değişiklik hakkı kalmadığı için 2 gol atan Hamza kaleye geçti.
8. MAÇLAR CUMARTESİ
B Grubu’nda Darıca Türkeli deplasmanda Derince Gençlerbirliği’ni 5-1 yendi ve liderliğe yükseldi. Maşukiyespor deplasmanda Selanik’i 7-1 mağlup ederken Körfez Esen de deplasmanda Anadolu 1071 karşısında ilk galibiyetini 3-2’lik skorla aldı. Haftanın berabere biten tek maçında Kavaklı - Çerkeşli maçı 1-1 sona erdi. B Grubu’nda 8. hafta maçları 5 Kasım Cumartesi oynanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.