Kızların rakibi Sakarya

Kocaelili kadınlar, bugün Sakarya Kadın Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Kağıtçı Stadı’ndaki maç 12.00’de başlayacak

ŞIRNAK’TAN BİR PUANLA DÖNDÜLER

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde ilimizi temsil eden Kocaeli Kadın Futbol Kulübü ikinci maçında Şırnak Nuhspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın 65. dakikasında Delal Üstün’ün golü ile geriye düşen yeşil siyahlılar Aleyna Ata ile dengeyi buldu. 71. dakikada Şeyda’nın ara pasında topla buluşan 2004 doğumlu futbolcu şık bir vuruşla fileleri havalandırdı.

MERVE ŞIKKİBAR AMELİYAT OLACAK

Kalan sürede başka bol olmadı ve kızlar otobüsle gittiği, toplamda 34 saat süren deplasman macerasını 1 puanla tamamladı. Şırnak Şehir Stadı’nda oynanan maçın ardından puanını 4’e çıkaran Kocaeli Kadın Futbol Kulübü haftayı üçüncü sırada tamamladı. Ekibimiz çarşamba günü Sakarya Kadın Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Kağıtçı Stadı’ndaki maç 12.00’de başlayacak. Şırnak’ta olduğu gibi, bu maçta da burnundan operasyon geçirecek olan Merve Şıkkibar forma giyemeyecek. Pazar günkü rakip ise deplasmanda Giresun Sanayi olacak.