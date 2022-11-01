Uzuner: “Aynen yola devam”

Bal temsilcimiz Gölcükspor’un teknik patronu Ömer Faruk Uzuner, Haliç yenilgisini değerlendirirken hedeflerinden şaşmadıklarını söyledi. Uzuner’in açıklaması şöyle: “Mutlak galibiyet parolasıyla çıktığımız Haliçspor maçını maalesef uzatmanın da son dakikalarında yediğimiz golle mağlubiyet ile tamamladık. Maçın ilk yarısını vasat bir oyunla tamamlayan takımımız, ikinci yarıya bambaşka bir karakter ortaya koyarak, oyunun mutlak hakimi oldu. Her ne kadar oyunu rakip sahaya yıktıysak da istediğimiz net gol pozisyonlarına girip, arzuladığımız gole, gollere bir türlü ulaşamadık.

“ÜZÜLDÜK”

Galibiyeti kaçırdığımıza üzüleceğimiz bir maçta, 90+4 te yediğimiz gol ile kaybetmenin şokunu yaşıyoruz. Daha önümüzde uzun bir lig maratonu var, bahane üretmeden çözüm üretmenin yollarını arayacağız. Öncelikli olarak eksikliklerimizin tespitini yapacağız ve belirlenen eksiklikler üzerinde çalışmalar yaparak hataları en aza indireceğiz. Daha istekli daha arzulu ve daha güçlü bir şekilde önünüzdeki maçlara hazırlanıp, sonuç alan bir takım olacağız. Hedeflerimize ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gölcükspor isminin olduğu her yerde hedef vardır biz bu hedeften asla şaşmayacağız …”