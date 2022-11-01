SP Gebze’den Büyük Kongre’ye yoğun katılım

Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresi, “Milletin İktidarında Saadet Var” sloganıyla gerçekleştirildi. Kongre, Ankara HBVÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleşti. Heyecan ve coşku içerisinde geçen kongreye 10 binlerce partili katıldı. Gebze’dentoplu taşıma ve özel araçlar ile yüzlerce partili kongreye akın etti. Kongreye katılan Genel Merkez kongre delegesi olan Gebze İlçe Başkanı Mustafa Turel, 3’üncü kez SP Genel Başkanı seçilen Temel Karamollaoğlu’nu tebrik etti.