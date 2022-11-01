01 Kas 2022 - 15:45- Yaşam G: 01 Kas 2022 - 15:46

60’ıncı evlilik yıldönümlerini Balkan Dernekleri’nde kutladılar
60’ıncı evlilik yıldönümlerini Balkan Dernekleri’nde kutladılar mask

İzmit Belediyesi Balkan Dernekleri Yerleşkesi unutulmaz anların paylaşıldığı uğrak yerlerden birisi olmaya devam ediyor. 1962 yılında dünya evine giren Selanik göçmeni Murat Topçu ve Ayşe Topçu çifti 60. evlilik yıldönümünü Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde kutladı. 60 yıl önceki ilk evlilik heyecanını yeniden anımsayarak geçmiş günleri yad eden Murat Topçu ve Ayşe Topçu çifti, kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Başkan Hürriyet’e teşekkür etti. Başkan Hürriyet de Topçu çiftini tebrik ederek uzun ömürler diledi.
# İzmit belediyesi

01 Kas 2022 - 15:45 - Yaşam

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