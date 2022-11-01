Darıca Gençlerbirliği paralandı!

Darıca Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Acarhoroz kesenin ağzını açtı. 23 Elazığ deplasmanında 90+8’de kaçan galibiyet sonrasında takımına beraberlik primlerini yatıran Serdar Acarhoroz geçtiğimiz hafta sonu ise Kahramanmaraşspor karşısında elde edilen ilk galibiyet sonrasında da hafta başının ilk saniyelerinde oyuncularına ödemelerini yaptı.
TERLERİ KURUMADAN ÖDEMELERİNİ ALDILAR
Kahramanmaraş galibiyeti sonrası 5’er bin lira prim alan Darıca ekibinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp emekçileri büyük bir memnuniyet duyarken, Acarhoroz’un deyim yerindeyse futbolcularının terleri kurumadan emeklerinin karşılığını vermesi takdirle karşılandı. Acarhoroz, Kestel maçının galibiyet primini kişi başı 15 bin olarak belirledi.
ACARHOROZ: GÜVENİYORUZ
Acarhoroz Alanya Kestelspor maçını işaret ederek, “Bu maç için 3. Lig tarihinde görülmemiş bir prim açıkladık. Biz sonuna kadar oyuncularımıza güveniyoruz. Takımımız hiçbir rakibine teslim olmadı, yine olmayacak. Bu maçı kazanacak morale de sahibiz. Biz tek yumruk olduktan sonra kimse önümüzde duramaz. Biz bir aileyiz. Bizi izlemeye devam edin” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.