Darıca Gençlerbirliği paralandı!

Darıca Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Acarhoroz kesenin ağzını açtı. 23 Elazığ deplasmanında 90+8’de kaçan galibiyet sonrasında takımına beraberlik primlerini yatıran Serdar Acarhoroz geçtiğimiz hafta sonu ise Kahramanmaraşspor karşısında elde edilen ilk galibiyet sonrasında da hafta başının ilk saniyelerinde oyuncularına ödemelerini yaptı.

TERLERİ KURUMADAN ÖDEMELERİNİ ALDILAR

Kahramanmaraş galibiyeti sonrası 5’er bin lira prim alan Darıca ekibinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp emekçileri büyük bir memnuniyet duyarken, Acarhoroz’un deyim yerindeyse futbolcularının terleri kurumadan emeklerinin karşılığını vermesi takdirle karşılandı. Acarhoroz, Kestel maçının galibiyet primini kişi başı 15 bin olarak belirledi.

ACARHOROZ: GÜVENİYORUZ

Acarhoroz Alanya Kestelspor maçını işaret ederek, “Bu maç için 3. Lig tarihinde görülmemiş bir prim açıkladık. Biz sonuna kadar oyuncularımıza güveniyoruz. Takımımız hiçbir rakibine teslim olmadı, yine olmayacak. Bu maçı kazanacak morale de sahibiz. Biz tek yumruk olduktan sonra kimse önümüzde duramaz. Biz bir aileyiz. Bizi izlemeye devam edin” dedi.