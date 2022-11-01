01 Kas 2022 - 16:21- Kültür-Sanat G: 01 Kas 2022 - 16:23

Vatandaşlar bu festivalde baklavaya da doyacak kebaba da

Kocaeli'de düzenlenen Gaziantep Tanıtım Günleri'nde baklavadan çiğ köfteye, baharatlardan salçaya, ahşap kaşıklardan kuruyemişe kadar çok sayıda yöresel ürün tanıtılıyor. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlik, 6 Kasım'a kadar devam edecek.
Vatandaşlar bu festivalde baklavaya da doyacak kebaba da mask
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Gaziantep Dernekler Federasyonu tarafından Kocaeli’de "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi. Gaziantep’in mutfağı ve turizminin tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, Gaziantep’in yöresel yemekleri, tatlıları, baharatları, kıyafetleri ve birçok ürün tanıtılıyor. Interteks Fuar Alanında kurulan stantlara vatandaşlar ilgi gösteriyor. Etkinliğin ilk gününde baklava yeme yarışması da düzenlendi. Bir dakikalık yarışmada 6 baklava yiyen Fatih Tiryakioğlu oldu. Baklava yarışmasına katılan Zuhal Küçükakyön, "Yarışma zor değildi ama hem süre hem de şerbetli olması biraz zorladı" dedi.

"Gaziantep’e gidemeyenler için şimdi Gaziantep’e gitme zamanı"

Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, "Gaziantep’i Kocaeli’de yaşatmak için yıllardan beri çalışıyoruz. Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle güzel bir etkinlik oluyor. Gaziantep Tanıtım Günleri'nin 8’incisini düzenliyoruz. 1-6 Kasım tarihleri arasında burada olacağız. Çok hareketli geçen bir fuar oluyor. Gaziantep Tanıtım Günleri'nde yöresel yemekler sergileniyor. Bütün halkımızı buraya bekliyoruz. Şu anda 100 standımız var. Vatandaşlarımız değişik tatlıları, görmedikleri lezzetleri burada tadabilecekler. Gaziantep’e gidemeyenler için şimdi Gaziantep’e gitme zamanı" diye konuştu.

# Büyükşehir Belediyesi, Vatandaşlar

01 Kas 2022 - 16:21 - Kültür-Sanat

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