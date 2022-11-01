Vatandaşlar bu festivalde baklavaya da doyacak kebaba da

Gaziantep Dernekler Federasyonu tarafından Kocaeli’de "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi. Gaziantep’in mutfağı ve turizminin tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, Gaziantep’in yöresel yemekleri, tatlıları, baharatları, kıyafetleri ve birçok ürün tanıtılıyor. Interteks Fuar Alanında kurulan stantlara vatandaşlar ilgi gösteriyor. Etkinliğin ilk gününde baklava yeme yarışması da düzenlendi. Bir dakikalık yarışmada 6 baklava yiyen Fatih Tiryakioğlu oldu. Baklava yarışmasına katılan Zuhal Küçükakyön, "Yarışma zor değildi ama hem süre hem de şerbetli olması biraz zorladı" dedi.
"Gaziantep’e gidemeyenler için şimdi Gaziantep’e gitme zamanı"
Gaziantep Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Hasan Özaygut, "Gaziantep’i Kocaeli’de yaşatmak için yıllardan beri çalışıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle güzel bir etkinlik oluyor. Gaziantep Tanıtım Günleri'nin 8’incisini düzenliyoruz. 1-6 Kasım tarihleri arasında burada olacağız. Çok hareketli geçen bir fuar oluyor. Gaziantep Tanıtım Günleri'nde yöresel yemekler sergileniyor. Bütün halkımızı buraya bekliyoruz. Şu anda 100 standımız var. Vatandaşlarımız değişik tatlıları, görmedikleri lezzetleri burada tadabilecekler. Gaziantep’e gidemeyenler için şimdi Gaziantep’e gitme zamanı" diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.