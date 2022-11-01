Ellibeş: Türkiye Yüzyılı’nın ilk ışığı İzmit’te yandı

AKP Kocaeli İl Başkanlığı’nın ekim ayında başlayan danışma meclislerinde sona gelindi. Partililer, önceki akşam İzmit İlçe Başkanlığı 67.Genişletilmiş Danışma Meclisi’nde bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu Mevlana Kültür Merkezi’nde 350 yeni üye de partiye katılım sağladı.AKPİzmit İlçe Başkanı Ali Güney’i danışma meclisi sonrası tebrik eden AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Türkiye Yüzyılı’nın ilk ışığının İzmit’te yandığına dikkat çekerek, “İzmit İlçe Başkanımız başta olmak üzere bu güzel tabloyu oluşturan tüm teşkilat mensuplarımızı kutluyorum. İzmit ışıl ışıl parladı” dedi.

“TÜRKİYE İÇİN HAYALLERİ YOK”

Muhalefete yüklenen Ellibeş, “20 yılda girdikleri her seçimde kaybettiler. Ama milletimizin verdiği mesajı hala almıyor, milletin mesajını dinlemiyorlar. Hiçbir zaman hazırlıkları olmadı. Milletimizin önüne bir umut koyamadı. Bugün de aynılar. Muhalefetin daha kendi içinde bir karar verip aday bile belirleyemediğine şahit oluyoruz. Diğer taraftan en güçlü aday adayları Kemal Bey’in vizyonu ne diye baktığımızda, Urfa’yı fındık başkenti yapmak kadar dar ve gerçekle bağdaşmayan bir vizyona sahip olduğunu görüyoruz. Bu anlayışa milletimizin ülkeyi teslim etmeyeceğini 2023’te bir kez daha göreceğiz” dedi.