Cumhur İttifakı’ndan Başkan Hürriyet’e tepki

İzmit Belediye Meclisi Kasım ayı meclis toplantısı,dün İzmit Belediye binasında bulunan Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplam 21 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya Başkan Yardımcısı Çetin Sarıca başkanlık yaptı. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul’da olan programı nedeni ile meclise katılamadı. Meclis toplantısına gelen evrakta Saadettin Saran’ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Saran Grup ile Alikahya’da yapılacak yeni bir spor salonu ile ilgili yetki verilmesi maddesi divana sunuldu.

“BÜTÇE TASARRUF KOMİSYONU KURULSUN”

Meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülmesi öncesi soru önergeleri meclise sunuldu. Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin imzası ile sunulan ilk önergede Başkan Hürriyet’in seçim beyannamesinde bulunan Bütçe Tasarrufu Komisyonu kurulması istendi. Bütçe Tasarrufu Komisyonu kurulması teklifi Meclis Başkanı Çetin Sarıca’nın önerisi ile bir sonraki meclise bırakıldı. MHP’li Meclis Üyesi Engin Duymaz’ın imzası ile sunulan bir başka önergede ise İzmit’te bulunan parklarda bazı ağaçlar tehlike büyütecek şekilde büyümesi nedeni ile budanması talep edildi. Gündem maddeleri öncesi söz alan Meclis Üyesi Engin Taşdemir Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya tepki göstererek Devlet Bahçeli’nin Tabipler Birliğinin Kapatılması gerektiğini ifade etti.

“HER SENE BORÇ ARTMIŞ”

Meclis toplantısında İzmit Belediyesi’nin 2023 yılı gelir gider bütçe tahminleri açıklandı. 1 Milyar 250 milyon liralık gelir gider bütçe tahmini ile ilgili konuşan AKP’li Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü, Başkan Hürriyet’in meclis toplantısına katılmamasına tepki gösterdi. Bütçenin komisyonda oy birliği ile kabul edildiğini ifade eden Ünlü, diğer ilçe belediyelerinde bütçe tahminlerine Millet İttifakı’nın şerh koymasına tepki gösterdi. Borçların artması üzerinden Başkan Hürriyet’e yüklenen Ünlü, “Her sen borç artmış. Şu anda belediyenin borcu 420 milyon. Başkan geldiğinden beri 2 katına çıkmış. Geçtiğimiz yıl Vadi Kent evlerini sattınız. Onlarla kamu borçlarını ödeseydiniz olmazdı. Borcun yanında Ankara’dan gelen paranın azaldığını söylemiş başkan. Hükümet CHP’li belediyelere para göndermiyor demişler.2018 yılında 87 milyon gelen belediyeye 2023 yılında 750 milyon gelir tahmin edilmiş” dedi.

“PERSONEL SAYISI 500 KİŞİ ARTTI”

Bütçede personel giderlerini büyük bir kalem olduğunu belirten Ünlü, “Bu belediyede kaç personel çalışıyor biz net bir cevap alamadık. Bu belediyede teslim aldığınızda 1444 kişi çalışıyordu. Ortalama 500 kişi civarında çalışan artmış. Borç nasıl arttı diye soruyordunuz alın size cevap. Daha fazla sözü uzatmayacağım. Sürekli belediye başkanı sosyal belediyecilikten bahsediyor. Buna rağmen sosyal yardımlara ayrılan bütçe yüzde 2 oranında. Biz Cumhur İttifakı olarak destek veriyoruz. Bir belediye başkanını bütçesi istediği şekilde onaylandıysa başka mazerete gerek yoktur. Onaylayacağımız bütçe ile halka hizmet etin. Bir seneniz var. Hizmete bakın. 2023 yılının bütçesi İzmit’e hayırlı olsun” dedi.

“YÜZDE 107 BÜTÇE ARTIŞI OLDU”

İzmit Belediyesi Millet İttifakı Meclis Üyesi Necat Çakır bütçe ile ilgili yaptığı açıklamada, “Biz 2022 yılının bütçesini yaparken TÜİK’in vermiş olduğu enflasyon oranını dikkate alarak 2022 yılının bütçesini hazırladık. Ancak 410 milyon liralık bütçe daha 5’inci ayda yeterli gelmediği için 100 milyon liralık ek bütçe yaptık. Yani yüzde 24 bütçe artışına gittik. Bu süreç içerisinde yine 510 milyon liralık bütçe yeterli gelmedi. 340 milyon liralık bir ek bütçe daha yaparak bütçemizi 850 milyon liraya getirdik. Yüzde 66 gibi bir artış yaptık. Birinci bütçemiz ile son bütçemiz arasında yüzde 107 gibi bir artış oldu.

“KAYNAK DOĞRU YERE KULLANILMIŞ”

Bunun nedenleri plan bütçe komisyonundaki arkadaşların ya da belediye çalışanlarının kabahatinden dolayı değildir. Ülkenin içinde bulunduğu ve bugün itibari ile yüzde 83 enflasyon getirdiği bir bütçenin getirmiş olduğu bir ek bütçeydi. Bugün 1 milyar 250 milyon liralık bütçe hiç değiştirilmeden bugün meclisin gündemine geldi. Bu bütçe ile belediye başkanına yetki vereceğiz. Umarım 1 milyar 250 milyon liralık bütçemiz bir daha ek bütçeler ile değişmez. Bunu söyledikten sonra Mali Müşavir olan Hayrettin arkadaşımın borçlar artmış demesi doğru değil. Önemli olan bilançonun aktif kısmına bakmak. Belediye borçlanmış da yabancı kaynak nereye kullanılmış. Bakıyoruz öz varlıklarımızda da artış var. Yabancı kaynak doğru yerde doğru kullanılmış” ifadelerini kullandı.

“NE YAŞIYORSAK SEBEBİ SİZSİNİZ”

Bütçe tartışmalarında söz alan CHP’li Meclis Üyesi Ünal Özmural, “Biz göreve geldiğimizden bu yana tasarruf etmek belediyelerin e n büyük arzusudur. Bu tasarruf grubu fiili olarak komisyonda olmazsa da çalışan yönetici kadrosu var. Tasarruf tedbirleri açısından baktığınızda araç kiralama bunlardan bir tanesiydi. Bir diğer konu da araçların izleme sisteminin online olarak takip edilmesi. Tüm araçlar takip edilir hale gelmiştir. Ne yaşıyorsaksebebi sizsiniz. Ben şuan 4 buçuk milyon ödüyorum. Bu araç meselesi sizi götürecek. Araçlar konusunda samimiyseniz evet bile diyemediniz. Hayır bile diyemediniz” dedi.

‘ÖN İNCELEME’ HAKKINDA KONUŞTULAR

Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri Hayrettin Ünlü, Muharrem Tutuş ve İlker Kazan’a yönelik ön inceleme yapılması için müfettiş gönderilmesi konusu ile ilgili konuşan Muharrem Tutuş, “Bazı gazetelerde incelemelerin başlatıldığı yazıldı. Bir tane internet sayfasında görevlerini yapmadıkları için soruşturma başlatıldı diye başlık atıldı. Haberi yapan arkadaşı aradım. “Bana öyle bilgi verdiler” şeklinde cevap verdi. Birileri söylüyor. Öninceleme başlatılmış. Burada siyasi çıkarım yapmaya çalışan sizsiniz” dedi. Meclis Başkanı Çetin Sarıca ise medyanın yazdığı haberlere müdahale edemeyeceklerini ifade ederek, “Ön inceleme başlatılmış. Medya mensubu arkadaşlarımızın yaptığı habere müdahale ettiğinizi mi iddia ediyorsunuz?” diye tepki gösterdi.

ÜNLÜ: BAŞKANIN KENDİSİ SUÇLU ÇIKACAK

Ardından gazetemize açıklamalarda bulunan AKP’li Hayrettin Ünlü, “Komisyon raporları Meclise sunulur. Şimdiye kadar meclise sunulmayan tek bir rapor yok. Başkanın kendisinin gidip tek taraflı olarak yaptığı bir suç duyurusu. Kendisinin suçlu çıkacağı bir suç duyurusu bu” dedi.

KAZAN: FATMA HANIMIN İFTİRASI

MHP’li İlker Kazan ise, “Fatma hanımın üzerimize atmış olduğu kendi çapında bir iftira. Hepsi ortaya çıkacak. İfade verdik. Soruşturma değil ön inceleme. Fatma hanımın iddiaları var ama gerçeklik payı yok. Zaten komisyonda 5 kişi var. Zamanında teslim edilmiyorsa belgeler, kendi partililerini de ilgilendirir. Kendi partililerine bir şikayeti yok” ifadelerini kullandı.