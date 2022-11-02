Kaza sonrasında savrulan otomobil, direğe çarparak durabildi

Kaza, Fatih Mahallesi Derin Sokak ile Gürkan Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 41 ADZ 229 plakalı otomobil ile S.İ. hakimiyetindeki 41 ACN 121 Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazanın ardından savrulan 41 ACN 121 plakalı otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Fatih Mahallesi Derin Sokak ile Gürkan Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 41 ADZ 229 plakalı otomobil ile S.İ. hakimiyetindeki 41 ACN 121 Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazanın ardından savrulan 41 ACN 121 plakalı otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.