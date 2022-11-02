02 Kas 2022 - 09:08- Asayiş G: 02 Kas 2022 - 09:10

Kaza sonrasında savrulan otomobil, direğe çarparak durabildi

Derince ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobillerden biri elektrik direğine çarparak durabildi.
Kaza sonrasında savrulan otomobil, direğe çarparak durabildi mask

Kaza, Fatih Mahallesi Derin Sokak ile Gürkan Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 41 ADZ 229 plakalı otomobil ile S.İ. hakimiyetindeki 41 ACN 121 Hyundai marka otomobil çarpıştı. Kazanın ardından savrulan 41 ACN 121 plakalı otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, Olay, kaza, polis, elektrik, yaralı

02 Kas 2022 - 09:08 - Asayiş

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