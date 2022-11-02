Olay, Darıca ilçesi, Emek Mahallesi, Aşıroğlu Caddesi ile Mithat Paşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede asayiş uygulaması yapan Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Aracın içinde bulunan F.D. (19), Y.Ş. (19) ve Ö.Ş. (27) isimli şahısların araçtan inmesini isteyen ekipler, şahısların üzerinde üst araması yaptı. Yapılan arama esnasında Y.Ş. isimli şahsın üzerinden kelebek bıçak ve muşta çıktı. Öte yandan aracın içini inceleyen ekipler, klima kısmında kağıda sarılmış halde metamfetamin olduğu tespit edilen uyuşturucu madde buldu. Bunun üzerine şahıslar gözaltına alındı. Araç üzerinde arama izni çıkaran ekipler, polis merkezine çekilen araçta detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan incelemeler neticesinde aracın bagajında beze sarılı vaziyette 2 plastik kutu içerisinde metamfetamin ve esrar maddeleri bulundu. Toplam 35.96 gram olduğu tespit edilen uyuşturucu maddelere polis ekipleri tarafından el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan F.D., tutuklanarak ceza evine gönderilirken, Y.Ş. ve Ö.Ş.’nin ise serbest bırakıldığı öğrenildi.
02 Kas 2022 - 09:09- Asayiş Güncelleme: 02 Kas 2022 - 09:11
Araç klimasından uyuşturucu çıktı
Darıca ilçesinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları bir aracın klimasında uyuşturucu madde olduğunu fark etti. Bunun üzerine araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan arama sonrasında bagajdan da uyuşturucu maddeler çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
erol demirbek TÜRK - uyuşturucuyu kahraman TÜRK POLİSİ YAKALIYOR , uyuşturucu kaçakçılarını patronlarını eleştiren ve onlara yol açan birileri varsa onlara laf söyleyen biri, TÜRK POLİS TEŞKİLATINI KASTETMİŞ OLAMAZ. polisimiz verilen görevi yerine getirir büyük çaplı insanların muhatapları onlar değildir . büyükleri KASTEDENLER , TÜRK POLİS TEŞKİLTINA laf etmiş değillerdir ki. TÜRK POLİS TEŞKİLATINI KÖTÜLEMİŞ OLSUNLAR. hedef şaşırtmaya çalışılmamalı .
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.