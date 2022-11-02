Olay, Sırasöğütler Mahallesi 1646 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis ekipleri, 2 şahsın kendilerini fark edince yere bir şeyler attığını gördü. Bunun üzerine ekipler, şahısları durdurarak yere attıkları paketleri inceledi. Ekiplerin incelemelerinin ardından şahısların yere attığı vakumlanmış 2 paketin içerisindeki maddenin esrar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine isimleri M.O. (28) ile C.K. (36) olduğu öğrenilen 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar polis merkezine götürülürken, toplam ağırlığı 47,35 gram olduğu tespit edilen esrara ise el konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
02 Kas 2022 - 10:24- Gündem Güncelleme: 02 Kas 2022 - 10:26
Polisi görünce uyuşturucu paketlerini yere attılar
Darıca ilçesinde devriye atan polis ekiplerini gören 2 şahıs, ceplerindeki uyuşturucu paketlerini yere attı. Polisin dikkatinden kaçmayan şahıslar gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.