02 Kas 2022 - 10:24- Gündem G: 02 Kas 2022 - 10:26

Polisi görünce uyuşturucu paketlerini yere attılar

Darıca ilçesinde devriye atan polis ekiplerini gören 2 şahıs, ceplerindeki uyuşturucu paketlerini yere attı. Polisin dikkatinden kaçmayan şahıslar gözaltına alındı.
Polisi görünce uyuşturucu paketlerini yere attılar mask

Olay, Sırasöğütler Mahallesi 1646 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis ekipleri, 2 şahsın kendilerini fark edince yere bir şeyler attığını gördü. Bunun üzerine ekipler, şahısları durdurarak yere attıkları paketleri inceledi. Ekiplerin incelemelerinin ardından şahısların yere attığı vakumlanmış 2 paketin içerisindeki maddenin esrar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine isimleri M.O. (28) ile C.K. (36) olduğu öğrenilen 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar polis merkezine götürülürken, toplam ağırlığı 47,35 gram olduğu tespit edilen esrara ise el konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# Olay, polis, emniyet

02 Kas 2022 - 10:24 - Gündem

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