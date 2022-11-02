Polisi görünce uyuşturucu paketlerini yere attılar

Olay, Sırasöğütler Mahallesi 1646 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis ekipleri, 2 şahsın kendilerini fark edince yere bir şeyler attığını gördü. Bunun üzerine ekipler, şahısları durdurarak yere attıkları paketleri inceledi. Ekiplerin incelemelerinin ardından şahısların yere attığı vakumlanmış 2 paketin içerisindeki maddenin esrar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine isimleri M.O. (28) ile C.K. (36) olduğu öğrenilen 2 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar polis merkezine götürülürken, toplam ağırlığı 47,35 gram olduğu tespit edilen esrara ise el konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.