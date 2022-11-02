Bosna Hersek’te Kağıtspor fırtınası

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı judocuları milli takım adına çıktıkları müsabakalardan altın madalyalarla döndü.

SILA AVRUPA ŞAMPİYONU

Bosna Hersek’te devam eden 23 Yaş altı Avrupa Judo Şampiyonasında 48 kilogramda mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’lu Sıla Ersin,

rakiplerini tek tek yenerek finale kadar çıktı. Final müsabakasında Azerbaycanlı rakibini de yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

MÜNİR AVRUPA İKİNCİSİ

23 Yaş altı Avrupa Judo Şampiyonasında ay yıldızlı forma adına mindere çıkan bir diğer Kağıtspor’lu Münir Ertuğ, rakiplerini arka arkaya yenerek finale kadar çıktı. +100 kilogramda mücadele eden milli sporcu Münir Ertuğ, final müsabakasında Macar rakibine kaybedince, gümüş madalyanın sahibi oldu ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

KARMA TAKIMLARDA AVRUPA ŞAMPİYONU

U23 Avrupa Şampiyonasında ferdi müsabakaların hemen sonrasında yapılan Karma Takımlar Müsabakasında 57 kilogram Çağla Serdar, 90 kilogram Ömer Kemal Aydın ve +100 kilogram Münir Ertuğ karma takım adına mücadele etti. Başarılı performansları ile rakiplerini tek tek eleyen Türkiye Karma Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu.