SEDAŞ, “Dragon Bot” yarışlarından ödülle döndü

İnsan Kaynakları Profesyonelleri Derneği (PİKDER) öncülüğünde ve Türkiye Kürek Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen “Dragon Bot Yarışması” 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sapanca’da gerçekleşti. 15 takımdan oluşan toplamda 150 sporcunun katıldığı yarışmaya Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) iki takım halinde yedekler dahil 25 kişi ile katılım sağladı. Durgunluğu sayesinde kürek sporu için elverişli parkurlar sunan Sapanca Gölü’nün Türkiye Kürek Federasyon alanında 200 metrede kıyasıya yarışan sporcular, seyircilere heyecanlı dakikalar yaşattı.

Yarışmada ikincilik elde eden SEDAŞ çalışanları, “Cumhuriyet Bayramı’nı böyle bir coşkuyla kutladığımız ve dereceye girerek ödülle taçlandırdığımız için çok mutluyuz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte azimle yarıştığımız bu güzel mücadeleyi organize eden herkese teşekkür ederiz” dedi.

Müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde, SEDAŞ kürek takımına ikincilik ödülünü Türkiye Kürek Federasyonu antrenörü Cengizhan Sungurlu verdi.

Dragon Bot

Dragon Bot, kano benzeri uzun bir teknenin içinde ikişerli oturulan, tekne içerisinde 10 sporcunun bulunduğu bir su sporu branşı. Yarışı kazanmak için en önemli şey tüm takımın, tempoyu belirleyen davulcu ile aynı tempoda senkronize bir şekilde kürek çekmesi. Yarışa katılabilmek için 10 asil, en az 2 yedek sporcu gerekiyor. Asil takım kadrosunda da en az 2 kadın sporcu bulunması şart. Yarışma knock out (eleme usulü) ile yapılıyor ve kazanan ekip bir üst tura yükseliyor.