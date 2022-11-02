02 Kas 2022 - 10:28- Gündem G: 02 Kas 2022 - 10:30

Büyükşehir’den öğrencilere hep destek tam destek

Büyükşehir, yeni eğitim döneminde Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’ndeki öğrenci kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi
Büyükşehir’den öğrencilere hep destek tam destek mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim için Kocaeli’ne gelen üniversite öğrencilerinin gerek adaptasyon süreçlerine katkı sağlamak gerekse gençlik çalışmaları hakkında bilgilendirmek amacıyla ilk günden itibaren üniversite öğrencilerine kılavuz olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kılavuz Gençlik Akademi Üniversite Birimi, öğrenci kulüplerinin taleplerini konuşmak, geleceğe dair projelerini paylaşmak amacıyla tanışma toplantısı düzenledi.

68 KULÜPTEN 189 ÖĞRENCİ

Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki 68 kulüpten 189 öğrencinin katılım sağladığı toplantı Maide Restoran’da gerçekleştirildi. Üniversite bünyesinde yer alan öğrenci kulüpleriyle Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ortak düzenlenmesi planlanan eğitimler, yarışmalar, çalıştaylar ve gençlik buluşmaları hakkında istişareler edildi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ile öğrenci kulüpleri temsilcileri fikir alışverişinde bulundu. Yeni seçilen kulüp başkanları ile tanışılarak, Akademi Üniversite ve E-Gençlik birimlerinin tanıtımları yapıldı.

ÖĞRENCİ KULÜPLERİNDEN TEŞEKKÜR

Kocaeli Üniversitesi öğrenci kulüplerinin temsilcileri, gençlerin geleceği için her türlü imkânı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

 

# eğitim, Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi, öğrenci, Kocaeli Üniversitesi

02 Kas 2022 - 10:28 - Gündem

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