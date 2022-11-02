Bursa’daki tekstil fabrikası yangınına Kocaeli İtfaiyesinden müdahale

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale için Kocaeli Büyükşehir İtfaiye ekipleri yola çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla 6 araç ve 15 personelden oluşan itfaiye ekibi, Bursa’daki yangını söndürme çalışmalarına katıldı. 11 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında ekiplerin müdahale desteği devam ediyor.

6 ARAÇ 15 PERSONEL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda görevli 15 kişilik ekip bir köpük kulesi, bir 42 metre merdivenli araç, iki adet su tankeri, 2 adet İSU’dan su tankeri ile Bursa’ya doğru yola çıktı. Dün akşam saatlerinde hazırlıklarını hızlı bir şekilde tamamlayan ekipler vakit kaybetmeden yangın bölgesine ulaştı. Gölcük Belediyesi’nden personelin de içlerinde bulunduğu ekip, Bursa’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.