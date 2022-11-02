İzmit Çınar Kadın Kooperatifi zirveden tam not aldı

UN WOMEN, Kagider, İsveç ve Global Compact Network Türkiye iş birliğiyle İstanbul’da gerçekleşen Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Satın Alma Zirvesi’ne İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Çınar Kadın Kooperatifi katılım sağlandı.
ÇINAR KADIN KOOPERATİFİ TANITILDI
Satın Alma Uygulamaları Paneli’nde, İzmit Çınar Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Kadriye Akcan, konuşmacı olarak yer aldı. Özel sektörden birçok temsilcinin yer aldığı zirvede katılımcılar, Çınar Kadın Kooperatifi’ni tanıma fırsatı buldu. Kooperatifi ticaret alanında daha iyiye taşıma konusunda fikirler dinlendi.
ÇALIŞMALAR TAKDİR TOPLADI
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde ve girişimleriyle kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Satın Alma Zirvesi’nde gerçekleştirdiği çalışmalar ile özel sektörden birçok firma tarafından takdir topladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.