02 Kas 2022 - 10:31- Gündem G: 02 Kas 2022 - 10:32

İzmit Çınar Kadın Kooperatifi zirveden tam not aldı

İstanbul’da gerçekleşen Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Satın Alma Zirvesi’nde tanıtılan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, katılımcılardan tam not aldı
İzmit Çınar Kadın Kooperatifi zirveden tam not aldı mask

UN WOMEN, Kagider, İsveç ve Global Compact Network Türkiye iş birliğiyle İstanbul’da gerçekleşen Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Satın Alma Zirvesi’ne İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Çınar Kadın Kooperatifi katılım sağlandı.

ÇINAR KADIN KOOPERATİFİ TANITILDI

Satın Alma Uygulamaları Paneli’nde, İzmit Çınar Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Kadriye Akcan, konuşmacı olarak yer aldı. Özel sektörden birçok temsilcinin yer aldığı zirvede katılımcılar, Çınar Kadın Kooperatifi’ni tanıma fırsatı buldu. Kooperatifi ticaret alanında daha iyiye taşıma konusunda fikirler dinlendi. 

ÇALIŞMALAR TAKDİR TOPLADI

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde ve girişimleriyle kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Satın Alma Zirvesi’nde gerçekleştirdiği çalışmalar ile özel sektörden birçok firma tarafından takdir topladı.
# İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi, türkiye, Kadın

02 Kas 2022 - 10:31 - Gündem

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