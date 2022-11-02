02 Kas 2022 - 10:49- Gündem G: 02 Kas 2022 - 12:48

Üniversiteli Doğanay ağaca asılı halde ölü bulundu

Kocaeli’den Ankara’ya üniversite eğitimi için giden 19 yaşındaki öğrenci Doğanay Demirtaş ağaca asılı halde ölü bulundu.
Üniversiteli Doğanay ağaca asılı halde ölü bulundu mask

Olay, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli’den Ankara’ya üniversite eğitimi için giden 19 yaşındaki öğrenci Doğanay Demirtaş, Eymir Gölü etrafında kayboldu. Ankara’da evde kaldıkları öğrenci arkadaşlarından birisi, Doğanay’ın ailesine kendisine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine Doğanay’ın ailesi ekiplere oğullarının kaybolduğu ihbarını verdi. İhbar üzerine Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, cep telefonundan en son sinyal alınan Eymir Gölü çevresinde arama çalışması başlattı. Drone ile birlikte havadan arama çalışmaları devam ederken Doğanay Demirtaş ağaca asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken cenazesi Körfez Esentepe Mahallesi'ndeki baba evine getirilecek.
# Ankara, Olay, polis, öğrenci

02 Kas 2022 - 10:49 - Gündem

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