Engin Koyun: Fatih Terim’i de getirsek eleştirilecekler!

YILLARCA FUAR BİNASINI KULLANDIK

Sözlerine yeni sosyal tesislerle ilgili başlayan Engin Koyun şu ifadelere yer verdi: Özel bir hizmet alanıydı. Artık Kocaelispor’a, Kocaelisporlulara ve halkımıza hizmet eden bir mekan oldu. Uzun yıllar fuar içindeki küçük binasındaydı. Fiziki yapısı şu an arzu ettiğimiz gibi değil. En kısa zamanda buraya Kocaelispor müzesi kuracağız ve eksiklerimizi kısa sürede tamamlayacağız. Bu konuda bize destek veren Büyükşehir belediye başkanımıza teşekkür ediyorum.

BELEDİYE DERİNCE PİLOT TAKIMIMIZ OLDU

2 yıl önce bir pilot takımı olması yönünde beklentimiz var. Maalesef projemizi yanlış anlayanlar “Derince, Kocaelispor’a peşkeş çekiliyor” dediler. Artık Belediye Derincespor Kocaelispor’umuzun pilot takımı olmuştur. Sadece alt yapımız ve tüm Kocaeli’deki futbolcu merkezi orası olacaktır. En mutlu olduğum konuların başında bu geliyordu gerçekten. Derince ekibinin tüm ihtiyacını biz karşılayacağız. Derinceli futbolcularla ve teknik kadro ile toplantı yapacağız, kafalarında hiçbir tereddütlerinin olmamaları gerektiğini ifade edeceğiz.

ALT YAPIMIZ VE ÜST YAPIMIZI AYIRMIYORUZ

Üst yapıdaki imkanlar neyse alt yapıda da aynı imkanlar sağlanıyor. Oradaki yatırımlarının meyvelerini bir bir almaya başladık ve 16 futbolcumuz profesyonel oldu. 8’i Derince’de diğerleri farklı profesyonel kulüplerde oynuyor. Alt yapımız uzun deplasmanlara uçakla gidiyor ve otelde kalıyor. Tüm yaş gruplarımız çok iyi durumda, bol gollü galibiyetler alıyorlar. 2 futbolcumuz U-18 milli takımın daveti de aldı. Onları da tebrik ediyorum.

İYİ BİR TAKIM KURULDU

2 yıl önce bu yönetim Kocaelispor’u şampiyon yaptı, aynı yönetim düşmesine neden oldu. Hatalarımızın farkındaydık ve özür diledik. Bu sezon iyi bir takım kuruldu. 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. En fazla gol atan takımız ve liderle aramızda 1 puan fark var. Sizden ricam bugünden itibaren desteğinizi artırarak vererek vermeniz. Son iç saha maçında yaşanan bilet sorunu nedeni ile sıkıntı yaşandı. Sorun bizden kaynaklanmamasına rağmen tüm kapıları açtık ve taraftarımızı ücretsiz stada aldık. Tuncay arkadaşımız yönetimimizin açıklamasını duyurdu. Bir daha böyle bir sorun yaşanmayacak.

HAK ETTİĞİMİZ YER SÜPER LİG’DİR

Genç yaştaki taraftarımız her türlü algıdan etkileniyor ve bunun çözümü sizin yazacaklarınız olacaktır. Zonguldak’ta net bir galibiyet aldık ve taraftarımız 90 dakika boyunca olağanüstü destek verdi. Rakip taraftarımız da hem takımımızı hem de taraftarımızı alkışladı. Kocaelispor’un hak ettiği yerin Süper Lig olduğunu biliyoruz ve adımlarını hep birlikte atacağız, ben yönetimimiz bunu tek başımıza yapamayız. Eksiklerimiz, hatalarımız var tabii ki ancak samimiyiz.

TAKIMIN ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ

Önemli bir kongreye gidiyoruz. Bize, lig düştükten sonra neden kongre kararı almadığımız sorgulandı. Geçmişten günümüze sorunlar vardı, 8 yabancı transfer, iç dış yerli transferi yönettik ve bu krizin altından iyi çıktık. Yönetimdeki arkadaşlarımızın bir çoğunun fedakarlıkları ile tüm futbolcularımızla pazarlık yaparak süreci yönettik. Ben ve arkadaşlarım bu takımın çıkacağına inanıyoruz.

725 ÜYEMİZE TEK TEK ULAŞACAĞIZ

Tüm liglerde FIFA ve TFF’de tek bir davamız yok. Kendi dönemimizden hiçbir futbolcumuzla ve teknik kadromuzdaki bir isimle avukatlık değiliz. İlk uluslar arası lisans alan biziz, bu yıl da öyle olacak. Mali disiplin açısından da tablomuz çok iyi. Eyüp maçından sonra kongre kararı alsaydık bugün bu toplantıyı yapamazdık. 725 üyenin oy kullanma hakkı olanlara tek tek ulaşacağız ve kongreye davet edeceğiz. Kongre Merkezi’nde genel kurulumuzu yapıp işimize devam etmek istiyoruz.

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL TESİSİNİ YAPACAĞIZ

Tesisleşme olmadan hedefe gitmek kolay değildir. Şu an Körfez’de emanetçi olarak kalıyoruz. Körfez Belediye başkanımıza da desteklerinden ötürü çok teşekkür ederim. Sevindikli’deki çalışmalar devam ediyor. Türkiye’nin en güzel tesisini yapacağız. O tesisler Kocaelispor’un geleceği olacak. Lojistik anlamda da mükemmel bir lokasyona sahip. En kısa sürede kazmayı vuracağız. Detaylı açıklamayı Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte yapacağız. Kocaelispor’un en büyük şansı Büyükşehir Belediyesi’dir.

PENALTICIMIZ TAYFUN’DUR

Takımın penaltıcıları Tayfun, Okan ve Beykan’dır… Okan daha önce Zonguldak’ta oynadı ve penaltıyı kullanmak istedi. Aralarında en küçük bir sorun yok. Mehmet Yılmaz çok düzgün bir kardeşimiz. Gördüğü kırmızı ona yakışmadı, rahatsız oldum ve bu nedenle de soyunma odasına da girmedim. 2-0 galipsen o hareketi yapamazsın. Kim olursa olsun şehrin geleceği ile ilgili hata yapamaz. Tahrik altında kaldı ama yapmaması gerekiyordu. Kendisi herkesten özür diledi. Yönetim toplantısında kendisine para cezası vereceğiz.

HAKAN ÖZTÜRK’Ü TRANSFER ETTİK

Transferi şu an düşünmüyoruz. Daha 7 hafta var. Bunu konuşmak da doğru olmaz. İhtiyaç duyulursa yapılacaktır. Altınordu’dan Hakan Öztürk’ün ailesi ile görüştük. Futbolcuyu araştırdık ve bize faydalı olabileceğini düşündük. Bir yetiştirme bedeli karşılığında kazandırdık. Anlaşma yaptığımızda yetiştirme bedelini alacağından düşeceğiz.

VAR OLSAYDI

Adıyaman maçında taraftarımız dışarıda kaldı ve içeriye girdiğinde tepki gösterdi. Taraftarımıza hak verdim. Çünkü mağdur oldular. Takımı düşüren Fırat hoca değil. Onun puan ortalaması ile Play-Off oynuyorduk. VAR yoktu, çok hakem hatası vardı. Fırat hocanın kalması istikrar açısından gerekiyordu. Teknik ekiple ilgili problemimiz yoktur.

JESUS DA YAPIYOR

Fırat hoca bizi şampiyon yapmadı, efsane değil, olmasını isteriz. Sokağın, camianın sesini dinliyoruz. Takımın başına Fatih Terim’i de getirsek eleştiriler gelecektir. Oyuncu değişiklikleri ile ilgili haksızlık yapmayalım ve bu biraz saygısızlık olur. Fenerbahçe maçında Jesus da yıldızları bir anda oyundan çıkıyor.

KOCAELİSPOR İZMİT MERKEZLİ DEĞİL

Kocaelispor’a İzmit merkezli bakmamak lazım. Gebzespor’a da her türlü desteği vereceğiz. Genç futbolcularımızı Gebze kulübümüze gönderme adına yardımcı olacağız. Gebzespor’un başkanı, yöneticileri de çok değerli kişiler. Kendileri ile istişarelerimiz devam edecek. Biz Gebzespor’u seviyoruz ve her hangi bir problem yaşamıyoruz.

Alt yapımızın formaları ile ilgili siparişleri verdik. Bunun maliyeti 1.2 milyon lira tutuyor. Maalesef maliyetler uçuk. Tüm alt yaş gruplarının malzeme maliyeti toplam 5 milyon tutuyor. Yeni tesise geçtiğimizde Brunga Tesisleri’nin akıbeti ile ilgili bir sıkıntı yaşamayacağız. Bu tesisler yapılırken Kocaelispor’dan bir yöneticimiz de ben de ihaleye girmeyeceğiz. Bu işler bizi aşar.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL