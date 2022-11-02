Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği düzenlenen 2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı bu yıl Kocaeli’de yapılıyor. Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapılan çalıştayınev sahipliğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaptı. 2-4 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek çalıştayda ülke tarımının daha iyi noktaya getirilmesi için istişarelerde bulunulacak. Çalıştay’ın açılış programına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’de katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanları, ilgili daire başkanları ve yerel yönetim temsilcilerinin katılımıyla “Tarımda Yeni Nesil Uygulamalar”, “Tarımsal Örgütlenme ve İstihdam”, “Sürdürülebilir Tarımsal Pazarlama Stratejileri” ve “İklim Değişikliğinin Tarımda Yarattığı Tehditler” konularında özel oturumlar düzenlenecek.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI KATILDI

3 gün sürecek olan Tarım Çalıştayının açılışına Bakan Vahit Kirişçi’nin yanı sıra Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz,Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay,Kamerun Tarım ve Tarımsal Kalkınma Delege Bakanı Clementine Antoinette Ananga Messina, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Erzurum Büyükşehir Belediye Bşkanı Mehmet Sekmen, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Nihde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İlçe Belediye Başkanları, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Daire Müdürleri, Muhtarlar ve çiftçiler katıldı.

“BÜYÜK BİR PROBLEM OLARAK KARŞIMIZDA”

Toplantının ilk konuşmasını Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Sekteri Mücahit Sami Küçüktığlı gerçekleştirdi. Küçüktığlı yaptığı konuşmada program içeriği hakkında bilgiler verdi. Daha sonra kürsüye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın çıktı. Programa katılan Bakan Kirişçi ve belediye başkanlarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Büyükakın, “Gıda güvenliği konusu son dönemlerde giderek artan büyük bir problem olarak karışımıza çıkıyor. Zaman geçtikçe bunun uzakta birkaç ekzantrik akademisyenin kaygısından ibaret olmadığı anlaşıldı. Konunun önemi yeterince anlaşılmadı. Ta ki afetler ve tarımsal kayıplar kendini gösterip pandemide daha büyük problemlerle karşılaşana kadar.

“KONUŞMAYI BIRAKIP İŞ YAPMA ZAMANI”

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonrası gıda güvenliğini daha çok gündemimize aldık. Dünyada 828 milyon insan gece yatağına aç gidiyor. Gıda güvenliği ise 345 milyona ulaştı. Yapılan araştırmalar ciddi bir tehdidi işaret ediyor. Son 60 yılda küresel ısınma nedeni ile oluşan verim kaybı yüzde 21. Bu inanılmaz bir tehdit. Artık konuşmayı bırakıp iş yapma zamanı. Bunun farkında olan belediyeler olarak çalışmalar sürdürüyoruz. Konunun ciddiyetinin farkındayız ve belediyeler olarak bir şeyler yapmak istiyoruz. Bu ne yapabiliriz toplantısı değil. 30 büyükşehir belediyesi, il belediyeleri, ilçe belediyeler yaptıklarını anlatacak, deneyimlerini paylaşacak. Dünya büyük bir gıda tehdidi ile karşı karşıya. Yaşanan ilave yükler var. Biz belediye başkanları olarak bu konuyu önemsiyoruz” ifadelerini kullanarak katılımcıların deneyimlerini paylaşacaklarını ifade etti.

“GÜVENLİ GIDA ERİŞİLEBİLİR OLMALI”

Büyükakın’ın ardından kürsüye Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay çıktı. Başkan Altay Kocaeli konuşmasında, “İnsanlar binlerce yıldır tohumu toprakla buluşturuyoruz. Tarımsal üretim hala insanlar için hayati önemini koruyor. Bizler tüm insanları etkileyecek bir sorumluluk üstlendik. Bu hayati sorumluluğu yerine getirmek için birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Daha yaşanabilir bir dünya için tüm Büyükşehirler ile çalışmak zorundayız. Paylaşma duygusunun azaldığı dünyamızda güvenli gıdanın tüm ülkeler için erişilebilir olmalı. Türkiye tarımda da büyük başarılara imza attı.

“YEREL YÖNETİMLER HEDEFLERE EN ÖNEMLİ KATKIYI SAĞLAYACAK”

Bugün tarımda dünyanın önde gelen ülkeleri arasındayız. Hiç şüphesiz bütün bu başarının altında, bilgi, başarı ve tecrübe var. Herkes elini taşın altına koymuş durumda. Tarım bakanlığımızın başarısı yadsınamaz derecede. Sayın Bakanımızın liderliğinde tarım konusunda sizlerin çizdiği hedefleri gerçekleştirmek için çalışmalara devam edeceğiz. İkinci yüzyılda kent tarımı gibi önemli bir kavram var. Bu kavram gündelik hayatımızda daha fazla yer alacak. Hiç şüphesiz bütün hedeflere en önemli katkıyı sağlayacak yerel yönetimlerdir. Tarımsal destekler, sulama sistemleri ve tarım teknolojilerinin kullanılması gibi önemli uygulamaları hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilir bir tarım için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“UMARIM TÜM ŞEHİRLER BİRBİRLERİNDEN ÖRNEK ALIR”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise gerçekleştirdiği konuşmasında Kocaeli ile ilgili bilgiler verdi. Sanayi şehri olmanın yanı sıra tarım sektöründe önemli bir potansiyeli olduğunu ifade etti. Vali Yavuz konuşmasında, “Gıda güvenliği konusunda Türkiye Cumhuriyeti çok önemli adımlar atıyor. Pandemi ile birlikte apartmanlarda sıkılanlar çevre illerde arazi almaya ve buralarda yapılaşmaya başladı. Tarım arazilerinde yüzde 5’e kadar yapılanmaya izin veriliyor. Bu kapsamda özellikle Kocaeli başta olmak üzere bütün illere İstanbul ve çevresinden bir akın ile karşı karşıyayız ve tarım arazileri ciddi tehdit altında. Bu konu gündemimizde olan hususlardan biri. Tarım arazilerini korumalıyız. Büyükşehir Belediyelerimizin tarıma ilgi duyması fevkalade önemli. Umarım bu örneklerin paylaşıldığı çalıştay vesilesi ile tüm şehirler birbirlerinden örnek alır” ifadelerini kullandı.

“TARIM MİLLİYETÇİLİĞİ KAVRAMI ORTAYA ÇIKTI”

Son olarak kürsüye çıkan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi , “Bu tür etkinlikler bizim çok özlemini duyduğumuz, istifade edeceğimize inandığımız önemli etkinlikler. Merkezi idarenin aldığı kararların yerelden de destek görmesi ve yürütülüyor olması son derece önemli ve anlamlıdır. Yerelin sahiplenmemesi durumunda en ideal dediğiniz çalışmalar bile yarım kalabilir. Burada benden önceki hatipler de dile getirdi. Geldiğimiz günden beri sıkılıkla ifade ediyoruz. Tarım stratejik bir sektör. Gıda bizim vazgeçilmez. Bulunulurluğu sağlamak zorundayız. Bunun iki yolu var. Ya üreteceksiniz ya da üretenden alacaksınız. Dünya öyle bir dönemden geçiyor ki gıda milliyetçiliği gibi bir kavram ortaya çıktı. Dünya kapılarını kapattı. Kendi kendine yetmeye çalışıyor.

“2006 YILINA KADAR KANUN YOKTU”

2002 yılından beri atılması gereken adımlar zamanında atıldı. Üretim için bir iradenin ortaya konuşması gerekiyor. Hukuk devlerinde mevzuat esastır. Oluşturduğunuz mevzuatlarla siz sektörün önünü açarsınız. Bu ülke herkesin bildiği bir tarım ülkesi olmasına rağmen 2006 yılına kadar bir tarım kanunu yoktu. Bu ülkede ıslahçı hakları kanunu yoktu. Şuanda ıslahçı hakları kanunu var, tohumcu hakları kanunu var. Siz bir sanayi tesisinde üretim yapmıyorsunuz. Her türlü tabiat şartlarında üretim yapıyorsunuz. Üreticinin bu riskten minimum düzenlenmesi için tarım sigortası faaliyete girdi. Eksiğimiz var mı? Elbette var. Revizyon gerektiğinde bunu yapacak imkanımız var.

“BULGUR AYRAN ÖRNEĞİ”

Biz iktidara geldiğimizde 65 milyon nüfus vardı. Bugün 85 milyon nüfus var. 20 milyon nüfus eklenmiş durumda. Tarımı ile bize örnek gösterilen ülkelerin nüfusundan da büyük bir nüfus. Refah seviyesi yükseliyor. Sofralarımız o eski sofralar değil. Çocukluk yıllarımızda bulgur pilavı, ayran yanında da salata yapıldıysa evde kesin misafir vardı. Şimdi bu menüye bakan çocuk yok. Dolayısıyla bir ürün çeşitliliğine gitmemiz gerekiyor. Ülkemizi ziyaret eden 15 milyon ziyaretçi ve turistimiz vardı. Bugün 50 milyona çıktı. 2002’ye göre 3 katından fazla bir artış var.

“İSTANBUL’U DOYURMA ÖNERİSİ”

En ufak bir zafiyet göstermemiz söz konusu olmamalı. Başkanlarımız ifade etti. Bize bakanlığımız tarafından bir çerçeve çizilebilir dedi. Burada da birkaç kelime edilebilir. Birincisi kent tarımı. İstanbul örneği. Hemen yanı başınızda. Kocaeli bunu yapabilir. İstanbul’a Türkiye’de yetişen meyve sebzenin yüzde 25’i gidiyor. 76 ilden meyve sebze gidiyor. 270 bin kamyonla taşınıyor. 140 milyon kilometre yol kat ediyor. 117 bin ton karbondioksit salıyor. Buyurun arada 90 kilometre yapın. Bu kadar yakın olan coğrafyanın bu üretimi İstanbul için yapması ve bunu öncelemesi gerekir.

AROMATİK BİTKİ UYARISI

Evet Kocaeli de büyükşehir 2 milyonun üzerinde nufüsü var. Tarım arazisi konusunda 75’inci sırada. Çok gerilerde. Topraklarımızı verimli kullanmamız gerekiyor. Stratejide ürünler vardır. Tıbbı ve aromatik bitki başımızın tacı. Buna ödenen dünya döviz var. Fakat biz bunları taban arazide, un yağ şekerin yetiştirildiği arazide yetiştirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bu anlamda yerel yönetimler olarak hassas olmamız gerek. Marjinal tarımı topraksız kültürde de yapabiliriz. Bunları oralarda da yapabiliriz.” İfadelerini kullandı.