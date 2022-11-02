Altın Karınca’dan Büyükşehir’in hizmetlerine 2 ödül birden

Marmara Belediyeler Birliğince belediyelerin şehirlerdeki yaşam kalitesini artıran projelerini teşvik etmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen, “2022 Altın Karınca Ödülleri”, törenle sahiplerini buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata dokunan 2 ayrı projesiyle birden ödül aldı. Büyükşehir’in tarımsal kalkınma alanındaki TABİP ve el emeği göz nuru eserlerin dijital ortamda satışa sunulduğu komeksepeti projeleri ödüle layık görüldü. İstanbul’daki ödül törenine Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, belediye başkanları ve proje ekipleri katıldı.

MARMARA’NIN EN PRESTİJLİ ÖDÜLLERİ

Başkan Büyükakın, törenin açılışında yaptığı konuşmada, Marmara’nın en prestijli yarışması olan Altın Karınca Ödülleri’nin, şehirlerin güzelleşmesi ve kalkınması için hayata geçirilen projelerin bir anlamda taçlandırılması için bir vesile olduğunu söyledi. Altın Karınca Ödülleri yarışmasında projelerin, adil bir değerlendirme süreci ile belirlendiğini ifade eden Başkan Büyükakın, “Ödüllerin yerini bulmasını ve daha başarılı projeleri teşvik etmesini temenni ediyorum. Dereceye giren belediyelerimizi ve proje ekiplerini tebrik ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“MBB ÇOK GÜZEL HİZMETLERE ÖNCÜLÜK ETTİ”

Türkiye’nin lokomotifi olan Marmara Bölgesi’ndeki şehirlerin, Türkiye’nin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Marmara Belediyeler Birliği, üye belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını ön plana önceleyen, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını hedefleyen, belediyecilik hizmetlerinin kalitesini sürekli artırmak amacıyla özellikle çevresel duyarlılığı, iklim krizine karşı tedbirleri de alacak şekilde çalışmalarına devam ediyor. Marmara Belediyeler Birliği, kurulduğundan bu yana çok güzel hizmetlere öncülük etti. En son müsilaja karşı yine güçlü bir inisiyatifin oluşmasını sağladı. Birliğimize katkı sağlayan tüm belediye başkanlarımıza, meclis ve encümen üyelerimize özellikle teşekkürü borç biliyorum. Çalışma arkadaşlarımız çok ciddi emek veriyorlar. Güzel bir uzman kadromuz var. Belediyelerimizin güçlenmesi için, onların güzel projelerinin ve insan kaynaklarının paylaşılması için gerçekten güzel bir çalışma ortamı oluşturdular.”

“PROJELERİ YÖNETENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ”

Başkan Büyükakın, Altın Karınca yarışmasında objektif bir değerlendirme süreci oluşturulduğunu, bağımsız değerlendirme yapan özellikle üniversite hocalarından oluşan grup tarafından objektif değerlendirme kriterleri ile ödüllerin sahiplerini bulduğunu dile getirdi. Başkan Büyükakın, “Biz bugün daha iyi belediye, daha kötü belediye, daha başarılı belediye, daha başarısız belediye gibi bir ayrım yapmak üzere bir araya gelmedik. Biz başarılı projeleri ödüllendirmek, özellikle o projelerde çalışan yol arkadaşlarımızı tebrik ve teşvik etmek üzere bu ödül törenine düzenliyoruz. Bu onur günü, belediye başkanlarından ziyade, aslında başarılı proje üreten arkadaşların günüdür. Halka her gün hizmet eden değerli çalışma arkadaşlarımızın günüdür. Yani bugün belediye başkanlarımız veya belediyelerden ziyade, projeleri yöneten ve projelerde başarı kaydeden arkadaşlarımızın ödül ve onur günüdür. Bu ödüller iyi uygulama örnekleri yaygınlaşsın, paylaşılsın ve diğerlerine örnek olsun diye veriliyor. Marmara’nın en prestijli ödülünü hak kazandınız. Bundan dolayı emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

10 KATEGORİDE ÖDÜL

Konuşmaların ardından ödüller açıklandı. Altın Karınca’da 10 ayrı kategoride 39 belediyenin 49 projesi ödüle layık görüldü. Marmara Bölgesi’ndeki belediyelerin projeleri, yönetişim ve katılımcılık, kentsel planlama ve altyapı, iklim değişikliği ve çevre yönetimi, kentsel tasarım ve mimari, kültür ve sanat, sosyal hizmetler, yerel kalkınma, ulaşım ve hareketlilik, akıllı şehir uygulamaları ve afet yönetimi olmak üzere 10 kategoride ödüllendirildi. Dereceye giren belediyelere ödülleri, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından belediye başkanlarına ve proje ekiplerine takdim edildi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİRE 2 ÖDÜL

Altın Karınca yarışmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2 farklı projesiyle ödüle layık görüldü. Büyükşehir Belediyesinin katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik edilen çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla 2020’de hayata geçirdiği, Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) ödüle layık görüldü. Ayrıca Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğünün yürüttüğü, KO-MEK’te aldıkları eğitim ile evlerinde ürettikleri ürünleri satmak için uygun bir platform arayan kursiyerlere sunulan komeksepeti ile alıcı ve satıcıya güvenli alışveriş imkanı sağlanması, geniş kitlelere erişim, e-ticaret ve ürün pazarlama konularında teknik destek verilmesiyle üreticilerin daha fazla üretime katılmaları ve aile ekonomilerine katkıda bulunmaları amaçlanan Komeksepeti ödül alan diğer proje oldu. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan ile proje ekibine ödülleri, Başkan Büyükakın tarafından verildi. Tören, günün anısına fotoğraf çekimi ile son buldu.

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ (TABİP)

Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, 2019-2022 arasında çiftçilere yönelik tamamlanan 41 destekleme proje kapsamında, üreticilere yaklaşık 147 milyon lira değerinde destek sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve tarımsal kalkınmaya destek sağlamak amacıyla “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi” (TABİP) 2020 yılında hayata geçirildi. Proje kapsamında, il genelinde 1140 dekar alanda yaklaşık 4 milyon biberiye, tıbbi nane ve melisadan (oğul otu) oluşan tıbbi ve aromatik bitki toprakla buluşturuldu. Sözleşmeli tarım modeli ile gerçekleştirilen proje doğrultusunda, tıbbi ve aromatik bitkilerin şu ana kadar 800 dekar alanda yapılan hasadından yaklaşık 250 ton 334 kilogram ürün elde edildi.

KIRSALA GERİ DÖNÜŞÜ TEŞVİK VE KADIN İSTİHDAMINA DESTEK

Turizm, sanayi, eğitim, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin bir arada yapıldığı nadir şehirlerden biri olan Kocaeli'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde, kentin en önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan TABİP ile katma değeri yüksek biberiye, tıbbi nane ve oğul otu, stevia (şeker otu) yetiştiricilerine destek sağlanıyor. Proje ile ayrıca kırsaldan kente gidişin engellenmesi ve kentten kırsala geri dönüşün teşvik edilmesi de amaçlanıyor. Proje kapsamında kadın çiftçi ve çalışan istihdamında da artış sağlandı. Sigortalı yardımcı 61 kadın işçimiz var. Özel sektörden çapalama, dikim ve hasat işlerinde ise yaklaşık 300’e yakın kadın işçi istihdam edildi.

SÜPER KRİTİK EKSTRAKSİYON TESİSİ

Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK MAM iş birliği ile tıbbi aromatik bitki işleme amaçlı tamamen yerli olarak 332 metrekare alanda kurulan ve yıllık 2 bin 500 ton aromatik bitki işleme kapasiteli Süper Kritik Ekstraksiyon Tesisi’nde, ürünlerden yüksek teknoloji ile hassas saflıkta yağ elde ediliyor.

DİSTİLASYON (DAMITMA) TESİSİ

Yine Büyükşehir Belediyemizce, 42 dönüm alanda kurulan Türkiye'nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisinde, demostrasyon bitki yetiştirilerek, su buharı yöntemi ile uçucu yağlar elde ediliyor. Distilasyon (damıtma) tesisinde elde edilen katma değeri yüksek ürünlerden elde edilen yağlar, ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılıyor. Tesis aynı zamanda, çiftçi eğitim merkezi olarak da faaliyet gösteriyor.

Tıbbi aromatik bitki çeşitlerinin AR-GE ve deneme üretimi çalışmalarının yapıldığı tesis aynı zamanda, çiftçi eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecek. Kocaeli Büyükşehir bünyesindeki Sekapark A.Ş. ürün geliştirme pazarlama konusunda çalışmalar sürdürüyor. Dünyada milyarlarca dolarlık hacme sahip tıbbi ve aromatik bitkiler pazarı, Kocaeli için de önemli bir kazanç kapısı olacak, ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Yağ Borsası’nın Kocaeli’de kurulması için girişimlerde bulunuyor.

KOMEK SEPETİ PROJESİ

KO-MEK’te aldıkları eğitim ile evlerinde ürettikleri ürünleri satmak için uygun bir platform arayan kursiyerlere sunulan komeksepeti ile alıcı ve satıcıya güvenli alışveriş imkanı sağlanması, geniş kitlelere erişim, e-ticaret ve ürün pazarlama konularında teknik destek verilmesiyle üreticilerin daha fazla üretime katılmaları ve aile ekonomilerine katkıda bulunmaları amaçlanıyor. Proje ile dezavantajlı grupların üretime teşvik edilmesi, aile bütçesine katkı sağlanması, bireylerin girişimciliğine ve istihdamına katkı sağlanması, mevcut ürün satışlarının hızlandırılması, kente özgü Kandıra bezi, Hereke halısı, Karamürsel sepeti gibi geleneksel sanatların yaşatılması sağlanıyor. Ayrıca, KO-MEK tarafından kurulan dijital pazarda kursiyerler, ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerinin satışını yapıp, gelir elde edebiliyorlar.