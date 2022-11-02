TEDxIzmit 2022 için bilet satışları sürüyor

Korona döneminin ardından TEDxIzmit ekibi etkinliklerine kaldığı yerden büyük bir heyecanla devam ediyor. Tüm enerjisi ile 2022 etkinliğine hazırlanan ekip, etkinlik tarihini kısa zaman önce açıklamıştı, yeni adres olarak da Kocaeli Kongre Merkezi’ ni gösterdi. 2022 yılı etkinliği için 12 Kasım Cumartesi günü Kongre Merkezi’ nde kapılar açılacak. Seyirci sayısının önceki etkinliklere göre daha fazla olacağı belirtilirken, Kongre Merkezi’ nin en büyük sahnesi olan Akçakoca Sahnesi’ nde etkinlik gerçekleşecek.
BİLETLER TÜKENMEDEN ALIN
Etkinlik öncesi bilet satışı internet sitelerinden (tedxizmit.com) üzerinden yapılacak. Öğrencilerin de unutulmadığını hatırlatırken, internet sitelerinde bilet alımında tüm seyirci kategorilerinde çeşitli sürprizler hazırlandı. İlham verici konuşmaların, fikirlerinizi etkileyerek hayatınıza dokunması ile yeni dünyalarla tanışmak için bilet almayı unutmayın.
ETKİNLİĞE KATILACAK 13 KONUŞMACI
Behçet Yalın Özkara
Ecem Lawton
Sarp Bozkurt
Sinan Koç
Mustafa Akan
Ayhan Tarakçı
Taner Çağlı
Tolga Kısacıkoğlu
Elif Aslı Yıldız
Ceren Özdemir
Kübra Dağlı
Yasemin Şefik
İrem Selvi Yaşar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.