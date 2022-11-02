TEDxIzmit 2022 için bilet satışları sürüyor

Korona döneminin ardından TEDxIzmit ekibi etkinliklerine kaldığı yerden büyük bir heyecanla devam ediyor. Tüm enerjisi ile 2022 etkinliğine hazırlanan ekip, etkinlik tarihini kısa zaman önce açıklamıştı, yeni adres olarak da Kocaeli Kongre Merkezi’ ni gösterdi. 2022 yılı etkinliği için 12 Kasım Cumartesi günü Kongre Merkezi’ nde kapılar açılacak. Seyirci sayısının önceki etkinliklere göre daha fazla olacağı belirtilirken, Kongre Merkezi’ nin en büyük sahnesi olan Akçakoca Sahnesi’ nde etkinlik gerçekleşecek.

BİLETLER TÜKENMEDEN ALIN

Etkinlik öncesi bilet satışı internet sitelerinden (tedxizmit.com) üzerinden yapılacak. Öğrencilerin de unutulmadığını hatırlatırken, internet sitelerinde bilet alımında tüm seyirci kategorilerinde çeşitli sürprizler hazırlandı. İlham verici konuşmaların, fikirlerinizi etkileyerek hayatınıza dokunması ile yeni dünyalarla tanışmak için bilet almayı unutmayın.

ETKİNLİĞE KATILACAK 13 KONUŞMACI

Behçet Yalın Özkara

Ecem Lawton

Sarp Bozkurt

Sinan Koç

Mustafa Akan

Ayhan Tarakçı

Taner Çağlı

Tolga Kısacıkoğlu

Elif Aslı Yıldız

Ceren Özdemir

Kübra Dağlı

Yasemin Şefik

İrem Selvi Yaşar.