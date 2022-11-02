KSO Meslek Komiteleri toplandı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 9. dönemin ilk Meslek Komiteleri Müşterek Toplantısını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Meclis Üyesi Yakup Ekşi’nin sahibi olduğu Kefaluka Otel’de düzenlenen toplantıda ‘Kocaeli Sanayi Odası 2023-2026 Stratejik Planı Dış Paydaş Çalıştayı’ yapılarak Kocaeli sanayiini bekleyen fırsat ve tehditler komite üyelerince masaya yatırıldı. Toplantı, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un açılış konuşması ile başladı. Meclis Başkanı Tuğrul, ilk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad etti. Tuğrul daha sonra meslek komitelerinin odanın çekirdeği ve itici gücü olduğundan bahsetti, meslek komitelerince yapılan çalışmaların sonucunda oluşturulan somut önerilerin yönetim kurulunca görüşülerek gereğinin yapıldığını kaydetti.

STRATEJİK PLANI BELİRLEMEK ADINA

Toplantının amacı hakkında bilgi veren Tuğrul,“TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında A Sınıfı Mükemmel Oda statümüzü devam ettiriyoruz ve elbette bazı sorumluluklarımız var. Bu sorumluluklardan birisi “Stratejik Plan” çalışmamızdır. Bu çerçevede 2023-2026 stratejik planımızı hazırlamak adına yapacağımız çalıştay önümüzdeki 4 yıl içerisinde oda olarak hangi çalışmalara ve projelere yönelmemiz gerektiğini bizlere gösterecek” ifadelerini kullandı.

4 YILDA NELER YAPILDIĞINI ANLATTI

Ardından KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu söz alarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı, Atamızı saygı, minnet ve rahmetle andı. Zeytinoğlu konuşmasına meslek komitelerinin katkılarıyla önümüzdeki 4 yılın stratejilerini belirleyeceklerini ve bu nedenle ortak komite toplantılarını çok önemsediklerini vurgulayarak devam etti. 4 yıllık oda faaliyetlerini aktararak sözlerine devam eden Zeytinoğlu şunları kaydetti: “12 bakanımızı ve 68 bürokrat ve vizyoner konuşmacımızı fiziki ya da sanal ortamda sanayicilerimizle bir araya getirerek sorunlarını birebir aktarma fırsatı yarattık. 615 adet görüşü ilgili mercilere ilettik. 180 adet ücretsiz seminer ve bilgilendirme toplantısı düzenledik. Yeşil Mutabakat, karbon ve su ayak izi kapsamında 15 adet eğitimi ve birçok bilgilendirme toplantısını ücretsiz düzenledik. Kalkınma Ajansı destekli “Kocaeli Sanayiinde Yeşil Dönüşüm” projemiz kapsamında karbon ayak izi eğitimleri düzenliyor ve 10 firmaya danışmanlık hizmeti veriyoruz. Projemiz şu an devam ediyor.

İHRACATTAKİ BAŞARIYI ARTIRMAK İÇİN

Üyelerimizin ihracattaki başarılarını arttırmak, ihracatı olmayan firmaların ise ihracata başlamalarına yardımcı olmak amacıyla “İhracat Satış Kampı ve Sürdürülebilir İhracat Serüveni” programlarını düzenledik. Proses Emniyetini Sempozyumu ve Sergisi’ni 2018, 2019, 2022 yıllarında fiziki, 2021 yılında ise sanal ortamda sürdürdük. 4’üncüsünü 2-3 Mayıs 2023 tarihinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde uluslararası formatta düzenleyeceğiz. Bildiğiniz üzere mesleki eğitim odaklandığımız konuların başında geliyor. Bu dönemde de sizlerin mesleki eğitim ve istihdam sorunlarına çözümler üretmeye devam ettik. İkinci odaklandığımız konu enerji verimliliği oldu. AB fonu ile 20 firmamıza enerji ön etüdünü yaptık. Farkındalığı arttırmak için eğitimler ve seminerler düzenledik. Sanayiye Uzman (Mühendisler Emekli Olmaz) projesini başlattık. Kümelenme konusunda somut sonuçlar elde ettik.

SAVUNMA SANAYİNE DANIŞMANLIK

SANTEK’te savunma sanayinin geniş katılımı ve İl Buluşması Etkinlikleri düzenledik. Savunma Sanayi Yerlileşme Projemiz kapsamında 64 firma ziyareti ve toplam 1390 iş görüşmesi yaptık. Savunma sanayine danışmanlık hizmeti verdik. 29-30 Kasım tarihlerinde Savunma Sanayi İl Buluşması etkinliğimizi tekrar düzenleyeceğiz. Kocaeli Savunma Sanayi şirketini çoğunuzun ortaklığı ile kurarak savunma kümesi oluşturduk. Ticaret Bakanlığı destekli “Robotik Teknolojileri Kümesi” için Ur-Ge projesini başlattık.

YURT DIŞI FUARLARI VE MATCH4INDUSTRY

Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek için Ar-Ge merkezleri arasında koordinasyonu sağlamak adına sektörel toplantılar düzenledik. Firmalarımızı 12 adet yurtdışı fuara ve heyet ziyaretine götürdük. ABİGEM işbirliğinde organize ettiğimiz Match4Industry ikili iş görüşmeleri etkinliğini 29-30 Kasım tarihinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenleyeceğiz. Global Piyasa ile 554 firmalık iki grubu, e-ticaret platformuna taşıdık. Odamızda ‘İhracat Destek Ofisi’ni açtık. Gelenekselleşen organizasyonlarımız kapsamında Türkiye’de ilk ve bu formattaki tek organizasyon olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’ni 28 yıldır aralıksız organize ediyoruz. Sektörel Performans Ödül Organizasyonu 14 yıldır yine aralıksız bir şekilde düzenleyerek başarılı firmalarımızı ödüllendiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Fuarı-SANTEK’e 2018’de 31.102 ziyaret, 2019’de 34.256 ziyaret, 2021’de 15.000’in üzerinde online ziyaret yapıldı.

BİZİMKÖY’Ü YAYGINLAŞTIRMAK

Odamızın en önemli sosyal sorumluluk projesi olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi’ne destek olmaya devam ettik. Bu projenin diğer illere de yaygınlaştırılması için kamuoyu oluşturuyoruz. Topluma yönelik çalışmalarımız ile KSO’nun tanınırlığını yükseltmeye çalıştık. Oda mekanlarımızı yenilemek için adımlar attık. Hizmet kalitemizi daha da artırabilmek ve çeşitlendirebilmek için fiziki altyapımızı güçlendirmek amacıyla oda hizmet kampüsümüz içinde yer alan yeni oda binasının inşaat çalışmalarını sizlerin de katkıları ile sürdürüyoruz. En kısa sürede tamamlayabilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık.

“TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUK”

Tüm bu çalışmalarımız devam ederken müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak amacı ile odamızda uygulanan yönetim sistemlerini ve TOBB akreditasyon sistemini sürekli geliştirdik ve yaygınlaştırdık. TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında geçirdiğimiz denetimde tam puan alarak Türkiye birincisi olduk. Faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde katkısı olan meclis başkanımıza, meclis üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize, meslek komitesi başkanları ve üyelerimize, paydaşlarımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz.”

TUĞRUL’DAN ÖNEMLİ SUNUM

Konuşmaların ardından komite üyeleri, uzun saatler Kocaeli sanayiini ileri taşıyacak adımları tartıştı. Çalıştayın sona ermesinin ardından konuk konuşmacı İTÜ Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Beril Tuğrul, dünyada ve ülkemizdeki enerji politikalarında yaşanan son gelişmelere dair bir sunum gerçekleştirdi.