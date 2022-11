KOTO’dan Hisarcıklıoğlu’na destek

Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı, Meclis Başkan Yardımcısı Fikret Yıldırım, yönetim kurulu ve meclis üyelerinden oluşan kalabalık bir heyetle, TOBB Başkanı RifatHisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. TOBB Ankara İkiz Kuleler’de gerçekleşen görüşmede, KOTO heyetini samimi bir ortamda ağırlayan Birlik Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni dönem çalışmaları için başarılar dileyerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

MÜTHİŞ BİR PERFORMANS

Özellikle pandemi döneminde KOTO’nun çok başarılı çalışmalar gerçekleştirerek işletmelere kılavuz kaptanlık ettiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, Başkan Bulut’un üstün çalışma performansıyla gurur duyduğunu ifade etti. “Necmi kardeşim gerek pandemi öncesinde gerekse pandemi sırasında müthiş bir performansla görevini yaptı. Sizler için şahsımla sürekli temastaydı, taleplerinizi iletti. Takipçisi oldu. Kendisiyle ve KOTO ile gurur duyuyorum. Çok başarılı bir görev dönemini, yeni dönemle birlikte daha da taçlandıracağına yürekten inanıyorum” dedi.

DEMOKRATİK BİR SEÇİM

Birlik Başkanı Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ederek söze başlayan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli’ne yakışır, demokratik, herkesin her şeye ulaşabildiği bir seçim süreci yaşadık. Yağmurlu bir gün olmasına rağmen yüzde 50 katılım oldu. Bu yüzde 50 katılımın da, yüzde 83’ünü alan ekibimiz, 25 komitenin 25’ini de alarak Kocaeli Ticaret Odası’ndan tekrar vekalet aldı. İnşallah önümüzdeki 4 yıl süresince Rifat Başkanımızdan da gördüğümüz çalışma sistemiyle üyelerimizin sıkıntılarını ilgili makamlara aktaracak, takipçisi olacağız.

‘BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ’

Varlığıyla bize her zaman güven veren Başkanımızı bugün ziyaret ettik. Odamızın çalışmalarında da zaten her zaman kendisini örnek alıyoruz. İlgili Bakanlıklara aktaracağımız her konuda aracı oldu, Allah razı olsun. Odalardan sonra TOBB’un genel kurulu olacak. Bugün de Kocaeli Ticaret Odası olarak ekibimizle beraber, bu süreçte de 7-24 yanında olduğumuzu ifade etmek için buraya geldik. Kendileri de sağ olsunlar bizi ağırladılar. Kendilerine ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.