02 Kas 2022 - 16:17- Asayiş G: 02 Kas 2022 - 16:18

Tabancayı temizlerken kazara kendini vurdu

Körfez ilçesinde 21 yaşındaki genç, temizlediği tabancanın kazayla ateş almasıyla karnından vuruldu. Yaralanan genç, hastanede tedavi altına alındı.
Tabancayı temizlerken kazara kendini vurdu mask

Olay, Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan C. (21) tabancasını temizlediği esnada silahın ateş almasıyla karnından vuruldu. Yaralanan Ramazan C., kanlar içinde üst kat komşusuna giderek yardım istedi. Komşusunun ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ramazan C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, eğitim, polis, ateş, Olay

02 Kas 2022 - 16:17 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.138.190 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hodri Meydan tribün lideri Interpol tarafından yakalandı mask
Hodri Meydan tribün lideri Interpol tarafından yakalandı
Polise mukavemet gösteren şahıs: "Sizi dava edeceğim" mask
Polise mukavemet gösteren şahıs: "Sizi dava edeceğim"
Elektrik tesisatındaki arıza mutfağı yaktı mask
Elektrik tesisatındaki arıza mutfağı yaktı
Akrabalar arasında bıçaklı kavga mask
Akrabalar arasında bıçaklı kavga
İzmitli eski milli voleybolcu Metin Görgün intihar etti mask
İzmitli eski milli voleybolcu Metin Görgün intihar etti
Düğünde yeğenini vuran dayı tutuklandı mask
Düğünde yeğenini vuran dayı tutuklandı
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL