02 Kas 2022 - 16:18- Asayiş G: 02 Kas 2022 - 16:20

Hurdaya dönen kamyonda sıkışan yaralı böyle kurtarıldı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3 kamyon zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen kamyonda sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde çıkarıldı.
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Kaza, TEM Otoyolu Kartepe geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 50 AAZ 428 plakalı kamyonun sürücüsü Fatih A., önünde seyir halinde olan tırın durmasıyla aracın hızını düşürdü. Bu sırada Sefa Y. yönetimindeki 34 ZL 9605 plakalı kamyon duramayarak 50 AAZ 428 plakalı kamyona çarptı. Kazayı fark edemeyen Mehmet A.A. hakimiyetindeki 14 KB 068 plakalı bir diğer kamyonun ise 34 ZL 9605 plakalı araca çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

Yolcu kamyonda sıkıştı

Çarpışmanın şiddetiyle 34 ZL 9605 plakalı kamyonda yolcu olarak bulunan Mustafa D. araç içinde sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Mehmet D.'yi sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Mehmet D., itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Mehmet D. ve kamyon sürücülerinden Mehmet A.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücüler Fatih A. ve Sefa Y.'nin kazadan yara almadan kurtulduğu, 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde trafik kontrollü şekilde verildi. Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ve yolun temizlenmesinin ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

# sağlık, Büyükşehir Belediyesi, polis, Olay, itfaiye, Araç, kaza, Kartepe

02 Kas 2022 - 16:18 - Asayiş

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