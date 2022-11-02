Olay, Millet Bahçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye giden Darıca ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri kaçak midye avcılığı yapan iki şahısla karşılaştı. Bekçilerin kendi bulundukları tarafa doğru geldiklerini gören şahıslar, içerisinde midye bulunan yaklaşık 150 çuvalı bırakarak tekne ile kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine bekçiler durumu deniz polisine bildirdi. Hızlı bir şekilde olay yerine gelen deniz polisi, Darıca açıklarında şahısları kıskıvrak yakaladı. Tekneye el konulurken şüpheli şahıslar A.A. ve M.A. hakkında yasak midye avcılığından idari işlem uygulandı. Çuval çuval midyeler ise İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden denize bırakıldı.
02 Kas 2022 - 16:20- Gündem Güncelleme: 02 Kas 2022 - 16:22
Bekçileri görünce 150 çuval kaçak midyeyi bırakıp denize kaçtılar
Darıca ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerini görünce denize kaçan iki kişi arkasında 150 çuval kaçak midye bıraktı. Şahıslar, akabinde deniz polisi tarafından yakalandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.