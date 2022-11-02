Yozgatlılar Federasyonu, şölene hazırlanıyor

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu yönetimi; Genel Başkan Erol Akalın başkanlığında bir araya geldi. Federasyon yönetimi, yapılan çalışmaları ve bundan sonra gerçekleştirilecek faaliyetleri masaya yatırıp fikir alışverişinde bulundular. Yapılan toplantıda birtakım kararlar da alındı. Türkiye Yozgatlılar Konfederasyonu’na katılma kararı alan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu güç birliği yaptı.

“GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK”

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın; oluşturulan yeni yönetimle gece-gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, “Yönetim olarak yeni bir karar aldık. Türkiye Yozgatlılar Konfederasyonu’na katıldık. Bundan sonra birimiz hepimiz; hepimiz ise birimiz için çalışacağız. Biz Kocaeli’nde Yozgatlıların birleşme adresi konumunda bulunuyoruz. Yaptığımız hizmetlerin çıtasını daha da yükseklere taşıyarak çok daha önemli hizmetlere imza atacağız” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ’DE ŞÖLEN YAPACAĞIZ”

Federasyon olarak Kocaeli’de, Yozgat’ın milli yemeği olan ‘Arabaşı Gecesi’ veya ‘Testi Kebabı Şöleni’ gibi birtakım etkinlikler yapmayı da planladıklarını belirten Akalın, “Amacımız, kentimizin protokolü ile Yozgatlıları bir araya getirmektir. Bu amaçla birtakım çalışmalarımız bulunmaktadır. İleriki günlerde bunun alt yapısını ve planlamasını yaparak çalışmalara başlayacağız. Kocaeli’deki 33 bin Yozgatlının bir araya gelmesi, güç birliği oluşturması, ‘ben de artık varım’ demesi, federasyonumuzun öncülüğünde olacaktır. Artık Yozgatlı sahip değildir. Kocaeli’de üst çatı, federasyonumuzdur” dedi.