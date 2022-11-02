02 Kas 2022 - 16:39- Gündem G: 02 Kas 2022 - 16:40

Yozgatlılar Federasyonu, şölene hazırlanıyor

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın ve yönetimi, ‘Arabaşı Gecesi’ veya ‘Testi Kebabı Şöleni’ gibi birtakım etkinlikler yapmaya hazırlanıyor
Yozgatlılar Federasyonu, şölene hazırlanıyor mask
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu yönetimi; Genel Başkan Erol Akalın başkanlığında bir araya geldi. Federasyon yönetimi, yapılan çalışmaları ve bundan sonra gerçekleştirilecek faaliyetleri masaya yatırıp fikir alışverişinde bulundular. Yapılan toplantıda birtakım kararlar da alındı. Türkiye Yozgatlılar Konfederasyonu’na katılma kararı alan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu güç birliği yaptı.

“GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK”

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın; oluşturulan yeni yönetimle gece-gündüz demeden çalışacaklarını belirterek, “Yönetim olarak yeni bir karar aldık. Türkiye Yozgatlılar Konfederasyonu’na katıldık. Bundan sonra birimiz hepimiz; hepimiz ise birimiz için çalışacağız. Biz Kocaeli’nde Yozgatlıların birleşme adresi konumunda bulunuyoruz. Yaptığımız hizmetlerin çıtasını daha da yükseklere taşıyarak çok daha önemli hizmetlere imza atacağız” ifadelerini kullandı.

“KOCAELİ’DE ŞÖLEN YAPACAĞIZ”

Federasyon olarak Kocaeli’de, Yozgat’ın milli yemeği olan ‘Arabaşı Gecesi’ veya ‘Testi Kebabı Şöleni’ gibi birtakım etkinlikler yapmayı da planladıklarını belirten Akalın, “Amacımız, kentimizin protokolü ile Yozgatlıları bir araya getirmektir. Bu amaçla birtakım çalışmalarımız bulunmaktadır. İleriki günlerde bunun alt yapısını ve planlamasını yaparak çalışmalara başlayacağız. Kocaeli’deki 33 bin Yozgatlının bir araya gelmesi, güç birliği oluşturması, ‘ben de artık varım’ demesi, federasyonumuzun öncülüğünde olacaktır. Artık Yozgatlı sahip değildir. Kocaeli’de üst çatı, federasyonumuzdur” dedi.

# türkiye

02 Kas 2022 - 16:39 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.138.190 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yozgatlılar Federasyonu, şölene hazırlanıyor mask
Yozgatlılar Federasyonu, şölene hazırlanıyor
KOTO’dan Hisarcıklıoğlu’na destek mask
KOTO’dan Hisarcıklıoğlu’na destek
KSO Meslek Komiteleri toplandı mask
KSO Meslek Komiteleri toplandı
Atakent Cihan Hastanesi’nden ‘3. Doğuma Hazırlık Semineri’ mask
Atakent Cihan Hastanesi’nden ‘3. Doğuma Hazırlık Semineri’
TEDxIzmit 2022 için bilet satışları sürüyor mask
TEDxIzmit 2022 için bilet satışları sürüyor
Erzurumlular Vakfı’ndan Dernek Başkanı Arlı’ya ziyaret mask
Erzurumlular Vakfı’ndan Dernek Başkanı Arlı’ya ziyaret
Anket Sosyal Medya Yasası'nı destekliyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL