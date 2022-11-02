İzmit Çayırköy’de 2 arsa icradan satışa çıkıyor

İzmit Çayırköy Mahallesi, 6617 ada, 23 parselde bulunan, ilçe merkezine yakın konumda olan, imar uygulama planları devam eden, yola cepheli tarla kısmen orman, kısmen park, kısmen imar yolu, kısmen konut alanında kalan 5.598,39 m2’lik tarlanın öngörülen bedeli 3.420.400,00 TL+ KDV Oranı: %8 olarak belirlendi. Kocaeli 3. Sulh Hukuk Mahkemesince satışa çıkartılan tarlanındın ilk satışı09/11/2022 saat 10.30 da yapılacak. Bu satışta sonuç alınmadığı taktirde ikinci satış 06/12/2022 saat 10.30’da yapılacak. Aynı taraflara ait olan ikinci taşınmaz ise aynı adreste bulunan 6617 ada, 9 parsel de bulunuyor. Bu parseldeki 14.627,44 m2’lik tarla 10.947.750,00 TL + KDV kıymetiyle satışa çıkartılacak. Söz konusu ikinci tarlanın ilk satış tarihi 09/11/2022 saat 10:45, ikinci satış tarihi ise 06/12/2022 saat 10:45 olarak belirlendi.

Ayrıntılı bilgi için

https://www.ilan.gov.tr/ilan/1046694/emlak-tarla-tarim-arazisi-bag-bahce-kocaeli-izmitte-5598-m2-tarla-mahkemeden-satiliktir-coklu-satis-