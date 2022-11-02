Kocaeli Valiliği'nden 'soruşturma' açıklaması

Kocaeli Valiliği, İzmit Belediyesi Meclis üyeleri ve Plan Bütçe Komisyonu üyeleri olan AKP’li Hayrettin Ünlü, Muharrem Tutuş ve MHP’li İlker Kazan için 'soruşturma' değil ön inceleme başlatıldığını açıkladı.

Açıklanan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "Medya kuruluşlarında, “Valilikten AKP ve MHP’li meclis üyelerine soruşturma” ve “Vali, Cumhur ittifakı üylerine Müfettiş Gönderdi” şeklinde haberler yayınlanması üzerine Valiliğimizce kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gereği duyulmuştur.

Haberlere konu olan İzmit Belediye Meclis üyeleri hakkında İzmit Belediye Başkanlığı adına Vekili Av.Melek AKDENİZ'in 26/09/2022 havale tarihli Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu şikayet dilekçesi hakkında Başsavcılık tarafından resen işlem başlatılamadığından İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğüne yazı yazılmak suretiyle 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun uyarınca soruşturma yapma izni talebinde bulunulmuş ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü de konu hakkında ön araştırma yapılmasını Valiliğimizden yazı ile istemiştir.

İzmit Belediye Başkanlığının şikayeti ve Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Valiliğimizce başlatılan işlem bir soruşturma olmayıp ön araştırmadır. Konu hakkında nihai kararda İçişleri Bakanlığınca verilerek Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecektir. Yukarıda belirtildiği üzere İzmit Belediye Başkanlığının şikayeti ile başlatılan ve 4483 sayılı Kanun kapsamındaki tüm memurlar ve diğer tüm kamu görevlileri hakkında uygulanan yasal ve zorunlu bir sürecin Valiliğimizce resen başlatılmış olağan dışı ve maksatlı bir uygulama gibi algılatılma çabası tarafımızdan üzüntü ile izlenmiştir."