PERKOTEK Plaka Tanıma Sistemi

Sadece tanımlı plakaların alana girişini sağlayan böylelikle yabancıların mekana girmemesini sağlayarak emniyet avantajı sunan plaka tanıma sistemiile mekanlarınızın güvenlik ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Bir mühendislik harikası olan ve üst düzey teknoloji yazılıma sahip olan PTS pratik kullanım, hızlı ve güvenli araç geçişi sağlar.

Plaka Tanıma Sistemi Nasıl Çalışır?

Oldukça pratik bir kullanıma sahip olan PTS çalışma mekanizması aşağıdaki adımların takip edildiği bir sisteme sahiptir:

Araç PTS mekanizmasına yaklaştığında aracın videosu çekilerek sisteme aktarılmaktadır.

Sistemde videodaki plaka yazıya çevrilmektedir.

Yazıya çevrilen plaka PTS sisteminde taranarak kayıtlı kullanıcılara ait bir araç olup olmadığı saptanır.

Daimi bir müşteriyse PTS sistemleri aracın geçmesini sağlar; eğer daimi birisi değilse, bir yabancıysa plaka tanıma sistemi modelleri yetkiliye haber verir ve aracın mekana geçiş yapmasını engeller. Bu sayede mekanın güvenliği sağlanır.

Plaka Tanıma Sistemi Faydaları

Plaka tanıma sistemleri kullanıcılarına sayısız fayda sunar. Bu faydalara birkaç örnek vermemiz gerekirse:

Otoparklarda otopark doluluk oranını belirler; bu sayede araç kapasitesini kontrol etmeyi sağlar.

Konut, işyeri, otopark gibi pek çok farklı mekana yönelik modeller sunar.

Hızlı ve emniyetli geçiş sistemi ile zamandan tasarruf etmeye yardımcı olur.

Her türlü plakayı okuyarak analiz eder.

Sisteme plakaları kaydederek ziyaretçilerin ve daimi müşterilerin giriş – çıkışını kontrol etmeyi sağlar.

Ekonomik plaka okuma sistemi fiyatları ile cebinizi yakmayan fiyatlarla dilediğiniz modele ulaşmanıza yardımcı olur.

Perkotek Akordiyon Bariyer Sistemleri

Akordiyon bariyerleri hayatın her alanında görmeniz mümkündür. Genelde alüminyum malzemeden imal edilen ve bu sayede taşıması ve kurulumu son derece kolay olan bu bariyer sistemi, kalabalık insan gruplarının ayrılmasından geçişlerin kapatılmasına kadar pek çok farklı işlevsel özellikle kullanılabilmektedir.

Akordiyon bariyer sistemleri tekerlekli mobil yapısıyla kolayca her yere taşınarak, pratik katlanabilir özellikleri ile birçok farklı alnda anında kullanılabilir. Buna ek olarak motorlu akordiyon bariyer sistemlerinde ise özellikle geniş otopark alanlarında tercih edilerek giriş ve çıkışların kontrol altına alınması güvenle sağlanabilir.

Akordiyon Bariyer Sistemi Özellikleri ve Kullanım Alanları

Akordiyon bariyerlerin temel özelliği sahip olduğu yapısıdır. Adından da anlaşılacağı gibi akordeona benzeyen yapısıyla açılır kapanır bir sistem sunar. Motorlu modellerinde tercih edilen güçlü motorlar, uzaktan kumanda, buton ya da hızlı geçiş cihazları ile entegre edilebilmektedir.

Manuel ve otopark bariyeri

• Otoparklar

• Açık ve kapalı alanlar,

• Miting, konser ve diğer etkinlik alanları,

• Kapalı spor salonları veya statlar vb.

Açık ve kapalı birçok alanda bariyer kullanımı güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Bu kapsamda Perkotek güvencesinden yararlanarak giriş ve çıkışların güvenliğinin sağlanmasında uzman desteğinden yararlanabilirsiniz.

Motorlu Akordiyon Bariyer Sistemleri

Otopark bariyeri olarak da yaygın olarak kullanılan motorlu akordiyon bariyerler, kolayca geçişin sağlanması için açma ve kapama işlemlerinin otomatik olarak kontrol edilmesini sağlar. Güçlü motora sahip bu sistemler, uzaktan kumanda yardımıyla veya buton kullanılarak da açılıp kapanabilmektedir. Hızlı geçiş sistemleriyle de entegre olabilen sistem birçok yönden kullanım avantajları sağlamaktadır.

Otopark Bariyer ve Kartlı Geçiş Sistemlerinde Perkotek Güvencesi!

Otopark bariyerlerinden kapı açma ve turnike sistemlerine kadar güvenliğe dair pek çok konuda Perkotek güvencesi sağlanmaktadır. Kartlı geçiş sistemleri kapsamında sınırlanan bölgelere giriş çıkışların kontrol altına alınması gibi birçok avantaj da sağlanabilmektedir. Kartlı geçiş sistemleri ile geçiş güvenliğinin sağlanması mümkündür. Kurumsal hizmet ve uygun fiyat avantajlarından yararlanarak PERKOTEK güvencesiyle birçok farklı bariyer ve güvenlik sistemini gönül rahatlığı ile tercih edebilirsiniz.