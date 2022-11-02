02 Kas 2022 - 18:53- Gündem G: 02 Kas 2022 - 19:04

Gazeteci Bülent Ekinci’nin acı kaybı

Gazetemizin haber müdürü Bülent Ekinci’nin babası Cevdet Ekinci(74) hayatını kaybetti.
Gazeteci Bülent Ekinci’nin acı kaybı mask
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Gazetemizde uzun yıllardır haber müdürü olarak görev yapan Bülent Ekinci’nin babası Cevdet Ekinci(74) akciğer rahatsızlığı sebebi ile yoğun bakımda hayatını kaybetti. Ekinci’nin cenazesi 3 Kasım Perşembe günü (yarın) Körfez Barbaros Mahallesi Yavuz Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

02 Kas 2022 - 18:53 - Gündem

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