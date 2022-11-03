Apartmanın giriş kapısında ölü bulundu

Olay, İzmit ilçesi Yeni Mahalle İsmail Akyıldız Hoca Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen vatandaşlar apartmanın arka giriş kapısında bir şahsı hareketsiz halde yatarken gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kimliğinin Ahmet Şanlı olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şanlı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, İzmit ilçesi Yeni Mahalle İsmail Akyıldız Hoca Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen vatandaşlar apartmanın arka giriş kapısında bir şahsı hareketsiz halde yatarken gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kimliğinin Ahmet Şanlı olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şanlı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.