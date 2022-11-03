03 Kas 2022 - 09:20- Asayiş G: 03 Kas 2022 - 09:22

Apartmanın giriş kapısında ölü bulundu

İzmit'te bir kişi bir apartmanın giriş kapısında ölü olarak bulundu.
Apartmanın giriş kapısında ölü bulundu mask

Olay, İzmit ilçesi Yeni Mahalle İsmail Akyıldız Hoca Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen vatandaşlar apartmanın arka giriş kapısında bir şahsı hareketsiz halde yatarken gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kimliğinin Ahmet Şanlı olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şanlı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# Vatandaşlar, Olay, sağlık, polis

03 Kas 2022 - 09:20 Kocaeli- Asayiş

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