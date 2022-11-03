03 Kas 2022 - 09:21- Asayiş G: 03 Kas 2022 - 09:23

Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Gölcük ve Gebze ilçelerinde polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı mask

Kocaeli  Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri Gölcük ve Gebze’de uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde 105,2 gram sentetik kannabinoid, 7 gram metamfetamin, 2,25 gram ecstasy, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 600 TL nakit para ele geçirildi. Malzemelere el konulurken olayla ilgili 9 şüpheli şahıs yakalanarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan şahıslardan 4'ü hakkında madde kullanmaktan işlem başlatılarak serbest bırakıldı. 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Ö.Z., H.Ş., Ü.G. ve H.B. isimli 4 kişi tutuklanırken C.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
# emniyet

03 Kas 2022 - 09:21 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

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