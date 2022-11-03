Özden Özcan hayatını kaybetti

Kocaeli’de yaşayan emekli öğretmen Özden Özcan’ın vefat nedeninin kalp krizi olduğu bildirildi. Merhumenin cenazesi 2 Kasım günü Yahya Kaptan Merkez Camii’nde kılınan ikindi namazını müteakip İzmit Kent Mezarlığı’nda defnedildi. Oğulları Özcan Geçkin ile Can Geçkin, annelerini son yolculuğunda yalnız bırakmazken, çok sayıda seveni de cenaze töreninde hazır bulundu. Kocaeli’nin sevilen iş insanlarından olan Akkurt Grup ve Atakent Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asuman Kalkan, Özel Atakent Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Özcan Geçkin’i acılı gününde yalnız bırakmadı. Atakent Sağlık Grubu’nda görevli orta ve üst düzey yöneticiler de cenaze törenine katılarak merhumenin yakınlarına baş sağlığı diledi.