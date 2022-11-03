Kocaeli’de yaşayan emekli öğretmen Özden Özcan’ın vefat nedeninin kalp krizi olduğu bildirildi. Merhumenin cenazesi 2 Kasım günü Yahya Kaptan Merkez Camii’nde kılınan ikindi namazını müteakip İzmit Kent Mezarlığı’nda defnedildi. Oğulları Özcan Geçkin ile Can Geçkin, annelerini son yolculuğunda yalnız bırakmazken, çok sayıda seveni de cenaze töreninde hazır bulundu. Kocaeli’nin sevilen iş insanlarından olan Akkurt Grup ve Atakent Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Asuman Kalkan, Özel Atakent Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Özcan Geçkin’i acılı gününde yalnız bırakmadı. Atakent Sağlık Grubu’nda görevli orta ve üst düzey yöneticiler de cenaze törenine katılarak merhumenin yakınlarına baş sağlığı diledi.
03 Kas 2022 - 09:27- Gündem Güncelleme: 03 Kas 2022 - 09:29
Özden Özcan hayatını kaybetti
Atakent Sağlık Grubu hastaneleri arasından Yalova’da hizmet sunan Özel Atakent Hastanesi’nin Genel Müdür Yardımcısı Özcan GEÇKİN’in annesi, emekli öğretmen Özden Özcan vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.