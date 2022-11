Hakemler içini döktü

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Av. Özhan Kurt ile yönetiminin ev sahipliğinde, Kocaeli İl Hakem Kurulu yönetimi, Hakemler Derneği ve basın mensupları bir araya geldi. Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda hakemler adeta içini döktü. Son derece verimli olan bu buluşma örnek olacak türdendi.

YÖNETİMLER YER ALDI

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi ve Genel Merkez Yöneticisi Av. Özkan Kurt ile yönetiminin ev sahipliğinde Maide Restoran’da gerçekleşen buluşmaya Kocaeli İl Hakem Kurulu Başkanı Alpaslan Dalkılıç, Başkan Yardımcısı Tuncay Çetinkaya, Hakem Atama Sorumlusu Arif Doğan Talay, Antrenman Sorumlusu Aşkın Miril, Dernek Başkan Vekili Mehmet Bahri Tokdagül, Sayman Zülfikar Akça, Hakemler Derneği Genel Sekreteri Bekir Samet Başköy ve yönetim kurulu üyeleri Yakup Kaval, Halim Yılmaz, Bilal Bahçeci, TSYD Kocaeli Sorumlusu Metin Karan, eski hakem ve gazetemiz spor müdürü Hakan Yağcıoğlu ile basın mensupları katıldı. İHK Gözlemci Atama Sorumlusu Rahman Kalyoncu ile İHK Raportörü Tuncer Oflu mazeretleri nedeniyle toplantıya katılamadı.

KENDİLERİNİ TANITTILAR

Selamlama konuşmasını yaparak sözlerine başlayan Hakemler Dernek Başkanı Av. Özhan Kurt toplantıda şu şekilde konuştu: 1985 Sivas doğumluyum. 2012’den beri hakem camiasının içindeyim. 2018’de dernek başkanı oldum, son genel merkez seçimlerinde de yönetim kurulu üyeliğine getirildim. Aynı zamanda Derince ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiyim.

KOCAELİ STADI’NDA YAPMAK İSTERDİK

Camia içine birçok eksiğimiz, hatamız oldu belki ama bu camiaya hizmet etmekten vazgeçmedim. 1 ay önce sezon açılışımızı yaptık. Açılışımızı Kocaeli Stadı’nda yapmak isterdik ancak stadın sahası bakımda olduğu için Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdik. Hakemlerimizin istekleri adına derneğimiz olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

BÜYÜKAKIN BAŞKANIMIZ HAKEMEVİ MÜJDESİNİ VERDİ

İsmetpaşa Stadı’nda antrenmanlarımızı yaptığımızda soyunma konusu başta olmak üzere çeşitli imkanlarımız vardı. Ancak atletizm pistindeki çalışmalarda hakemlerimiz araçlarında soyunmak zorunda kalıyor. Bu ve benzer konuları Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a aktardık. Tahir başkanımız da sezon açılımızda “Hakemevi” müjdesini verdi. İnşallah önümüzdeki yıl sezonun açılışını Hakemevimizde gerçekleştireceğiz.

MALİYETİ 35 MİLYONU BULUYOR

Proje şu şekilde… Atletizm pisteki tribün kalkacak, Gençlik Spor buraya tesis yapacak önünde de Hakemevi inşa edilecek. Zemin etüdü bitmek üzere ve çalışmalara devam ediyoruz. Binamız 2 katlı ve toplamda 600 metrekare olacak. İçinde lojistik ve sosyal anlamda hakemlerimizin rahatlığı için her şey olacak. Yaklaşık maliyeti 35 milyonu bulacak. Bu rakamın tahmini 10-15 milyonu bakanlığımızdan gelecek, geri kalan kısmını ise Büyükşehir karşılayacak.

5 YIL SONRA KOŞULARI GETİRMEK İSTİYORUZ

Atletizm pistimiz yapıldı ve çok da güzel oldu. Bölge test koşularının burada yapılmasını istiyoruz. Misafirlerimize de her türlü imkanları sunacağız. Son olarak Ersin Yıldırım başkanımız döneminde, 2017-2018 sezonunda test koşularını İzmit’te yapmıştık. Bu ve buna benzer Kocaeli hakemliğinin vizyonunu geliştirme, diyalogları artırma adına projeler üreteceğiz. Günümüz teknolojisine entegre olmayı amaç ediniyoruz ve yapay zeka yani algoritma konusu ile ilgili ne yapabiliriz düşüncesi içinde olacağız.

BU İŞ 90 DAKİKALIK BİR İŞ DEĞİL

Hakemlerin aldığı ücretler hayli düşük. Süper ve 1. Amatör Lig’de maç hakemleri 155, yardımcılar 95, gözlemciler de 90 lira alıyor. Baktığımızda bu iş yani futbol 90 dakikalık bir iş değil. Maçtan 1 saat önce sahada olmak zorundasınız. Maçın ardından gözlemci ile konuşacaklarınız olacaktır. Yollar hariç bu süre 3-4 saati buluyor. Kısacası amatör maçlarda hakem ve gözlemcilerin para falan kazandığı yok.

STRESİ YETER

Yönetici olduğumuz genel merkez olarak Süper ve 1. Amatör Lig’de maç yöneten hakemlere 450 lira önerisinde bulunduk. Umarım olumlu sonuçlanır. Parayı geçtim… Bu işin stresi yeter. Bir futbolcu hata yaptığında tüm takım, teknik kadro ve yönetimi o futbolcunun yanında oluyor. Ancak hakem her zaman yalnız. Hatalar hepimiz için. Hakemler de hata yapacak tabii ki.

HERŞEY HAKEM VE GÖZLEMCİLERİMİZ İÇİN

TV’lerde bir pozisyonu 80 kez oynatıyorlar ve yorumcular yine de karar veremiyorlar. Sen ise o an kararını vermek zorundasın ve her türlü stresi yönetmek zorundasın. Dediğim gibi hakemlerin refahı ve sosyalleşmesi bizim için çok önemli ve hakem ile gözlemcilerinin en iyi şartlarda hareket edebilmesi adına dernek yönetimimiz her daim hazır olacaktır. Davetimize icabet ettiğiniz için siz değerli basın mensuplarımıza da teşekkürü borç bilirim.

DALKILIÇ: DERDİMİZ BÜYÜK

İl Hakem Kurulu Başkanı Alpaslan Dalkılıç, hakem sayısının sadece ilimizde değil, ülke genelinde azalmasının ciddi bir sorun olduğunu belirtti ve şu şekilde konuştu: Geç kalmış bir buluşmaydı. Hepinizin ayaklarına sağlık. 10 yıl hakem, 10 yıl gözlemcilik yaptım. Kerim Akdülger ve Ersin Yıldırım başkanlarımız dönemlerinde kurulda yer aldım. 10 aydır kurul başkanıyım. 22 yıllık öğretmenim, 8 yıldır da okul müdürlüğü yapıyorum. Yukarıya gözlemci olmak gibi bir hedefimin olmadığının da bilinmesini istiyorum.

TEMEL AMACIMIZ HAKEMLERİMİZİN TERFİ ALMASI

10 ay önce göreve geldik. Bazı şeyleri rayına sokuyoruz. Kocaeli hakemliğinin her yerde en iyi şekilde anılması, Süper Lig’de de, FIFA hakemi olarak da buradan hakemler çıkarılması adına kurulumuz var gücü ile çalışmaya devam ediyor. Net ifade edebilirim ki Kocaeli’de hakem ve gözlemcilerimiz arasında hiçbir sorun yok, kenetlenmiş durumdayız. Asıl ve temel amacımız hakemlerimizin klasman almalarını sağlamaktır.

YÜKSELMEMELERİ İÇİN HİÇ BİR NEDEN YOK

Alper Çetin hocamız A Klasman hakemiydi, VAR hakemi oldu. A Klasman Yardımcı hakemimiz Cem Özbay, B Klasman hakemlerimiz Enes Kanpara, Tolga Güldibi ve Sait Tuzcu çok başarılı bir sezon geçiriyor. Toplamda da 40 klasman hakemimiz var. Bu hakemlerimizin terfi alacaklarına olan inancımız tamdır. Ancak hakemler arasında didişme olursa, dernek ve kurul arasında sorunlar yaşanırsa, basında da bu olumsuzluklar öne çıktığında terfi konusu uzar.

GENÇLER HAKEMLİKTEN UZAK DURMAYA BAŞLADI

Hakem sayısı her geçen gün azalıyor. Pandemi süreci, hakem aday kurslarının ertelenmesi ve gençlerin hakemliğe bakışının olumsuz olması sayıyı azaltıyor. Bu ciddi bir sorun. Hakemlikte biraz askeri düzen söz konusu. Kılık kıyafetine, sakalına, kadın ya da erkek fark etmeden bakımına itina göstermelisin. Gençler bu konulardan sıkılıyorlar. Bir de dijitalleşen dünyaya ayak uydurdukları için hakemlik ile ilgili bir tasarrufları olmuyor. Genel manada baktığımızda derdimiz büyük.

315 VİZELİ HAKEM VAR, AMA?

23 Eylül’den beri yani sadece 5 haftada Kocaeli’de 506 resmi, 571 de masterler ve halı saha maçı oynandı. Cumartesi ve pazar günleri amatör liglerde toplam 110 maç oynanıyor. Elimizde 315 “Vizeli” hakemimiz var. Bunların 40’ı klasman, 151’i il hakemi. 151 il hakeminin 108’i görev alıyor. 124 aday hakemin ise sadece 67’si faal. Toparlamak gerekirse 315’ten kalan toplam hakem sayısı 215.

YAPAR ZEKAMIZ ARİF DOĞAN TALAY

Üst düzey 50 maçın oynandığı günde il dışına giden ve mazeretli hakemleri çıkardığımızda elimizde 20 küsür düdük hakemi kalıyor. Bunu çevirmek inanın çok kolay değil. Atama Sorumlumuz Arif Doğan Talay bizim yapay zekamız. Üst düzey bir hakimiyeti var. Sevk ve idaredeki meziyetinden ötürü kendisine çok teşekkür ediyorum. O olmadığı zaman atamaları geçen gün olduğu gibi ben yapıyorum.

KOLAY DEĞİL

Toplamda 87 gözlemcimiz var. Gözlemci sayısı ile ilgili bir sorunumuz yok. Hafta arasındaki maçlarda atama yapmak çok daha zor. Mesaide olanlar, ailesi olanlar vs… Maçların hepsi akşam ve genelde evlerine yakın yerlerdeki maçlara hakem atıyoruz. Gebze’deki bir maça Karamürsel’den hakem gönderemeyiz. Ya da tam tersi… Biz tüm hakemlerimize güveniyoruz ve hiçbir hakemimiz maça çıkarken oturduğu ilçe ile ilgili bir sorun yaşamıyor.

SESİMİZ OLACAK

15 yıl sonra bir ilki gerçekleştirmek, Kocaeli’den 1 ya da 1’den fazla Süper Lig hakemi çıkarmak istiyoruz. Bu açıdan yaş kriteri çok önemli. Avrupa’daki FIFA hakemi sadece 29-30 yaşlarında. Biz de ne kadar erken klasman hakemleri çıkarırsak uzun vadede o kadar iyi olur. Bizim için ismin hiçbir önemi yok. Dediğim gibi klasman atlatalım bize yeter. Çünkü Süper Lig’e hakem gönderdiğimizde bu hakemimiz bizlerin sesi, gücü olur.

İŞ DIŞINDA DA ARKADAŞIZ

Derneğimiz ile gerçekten çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Dernek yönetimimiz de Başkanımız Özkan Kurt liderliğinde sağ olsunlar gönülden bir iş yapıyor. Özhan başkanımız avukat olduğu için bizlere hukuksal konularda çok yardımcı oluyor. Bu işin dışında da arkadaşız, hep birlikteyiz.

KADIN HAKEM SAYIMIZ ARTMALI

Kadın hakem sayımızın artması en büyük dileğimiz. Arzu Görgün hocamız İngilizce sınavından iyi bir puan aldı ve yurt dışında ilimiz ile ülkemizi çok iyi temsil etti. O’nu ve diğer kadın hakemlerimizi kutluyorum. MHK’nin de kadın hakemlerimizin sayımızın artması yönünde çabaları fazlası ile mevcut. Siz basınımıza da bizleri yalnız bırakmadığınız için şükranlarımı sunuyorum. İlişkilerimizin daha iyi olması adına sizlere sık sık bilgilendirme yapacağız.

KARAN: HAKEMLERİMİZİN YANLARINDAYIZ

TSYD Kocaeli Sorumlusu Metin Karan kısa konuşmasında “Basın emekçisi arkadaşlarımız ve hakemlerimiz bir birine bağlıdır. Zaman zaman eksik bilgiler ve yanlış anlaşılmalardan dolayı sorunlar olmuştur. Hakem camiasına bundan sonraki süreçte başarı dilerim. Bizlerin kendileri için yapması gereken ne varsa yanlarında olacağımızın bilinmesini ifade etmek istiyorum.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL