03 Kas 2022 - 09:45- Asayiş G: 03 Kas 2022 - 09:47

İzmit'te bin 30 bandrolsüz sigara ele geçirildi

İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada bin 30 adet bandrolü bulunmayan sigara ele geçirildi, 1 kişi hakkında ise işlem başlatıldı.
İzmit'te bin 30 bandrolsüz sigara ele geçirildi mask

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmit ilçesinde bir araçta yapılan aramada bin 30 TAPDK bandrolü bulunmayan sigara ele geçirildi. Sigaralara el konulurken olayla ilgili araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.
# emniyet, Araç

03 Kas 2022 - 09:45 - Asayiş

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