03 Kas 2022 - 09:45- Asayiş

İzmit'te bin 30 bandrolsüz sigara ele geçirildi

İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada bin 30 adet bandrolü bulunmayan sigara ele geçirildi, 1 kişi hakkında ise işlem başlatıldı.