Süper Amatör Lig B’de ilk 5’teki takımlar kazandı

Süper Amatör Lig B Grubu’nda ilk 5 sıradaki takımlar hafta arası mesaisini kayıpsız geçti. Çarşamba akşamı oynanan maçlarda fileler bol bol havalandı. 7 maçta 35 atılırken bu sezonun rekoru kırıldı. Sezonun açılış haftasında atılan toplam gol sayısı 34’tü.

DİLİSKELESİ VE MENDERES ÇEKİŞMESİ SÜRÜYOR

9. haftaya lider giren Diliskelesi büyük bir çekişme içinde geçen maçta Başiskele Belediyespor’u 3-2 mağlup etti ve puanını 25’e çıkardı, Başiskele ekibi 10 puanda kaldı. Zirve iddiası süren Çayırova Menderes alt sıralardan kurtulmak isteyen Mertspor’u 3-0 mağlup ederek, Diliskelesi’nin ensesine yapışmaya devam etti. Mertspor ise 3 puanda kaldı.

İHSANİYE VE DERİNCE RAHAT KAZANDI

Grubun dişli takımlarından İhsaniyespor konuk ettiği Doğantepespor’u 15. dakikada Berat Soğukoğlu, 37. dakikada Rüstem Uzuner ve 90. dakikada da Abdullah Ay’ın golleri ile 3-1 yenerek haftayı 19 puanla 4. sırada tamamladı, Doğantepe ekibi ise 1 puanla son sırada yer aldı. Derincespor, Hisareynspor karşısında maç boyunca etkili oldu ve Hisareyn’i Burak Arslan’ın 2, Kerem Gülmez ve İsmail İrvasa’nın golleri ile 4-0 mağlup ederek puanını 16’ya çıkardı ve haftayı 5. sırada bitirdi. Hisareyn ise 11 puanla 7. sıraya geriledi.

NEFES KESEN MAÇTA 3 PUAN GÜNEŞ’İN

Nefes kesen maçta Kocaeli Güneş deplasmanda zorlu Suadiye deplasmanından 3-2’lik galibiyetle dönerken gollerin ikisini Safa diğerini Bilal Özkan attı. Bu galibiyetle puanını 20’ye çıkaran Kocaeli Güneş üçüncü sırada yer aldı, Mehmet Doğan ile çıktığı ilk maçı kaybeden Suadiyespor ise 12 puanda kaldı ve haftayı beşinci tamamladı. Günün müthiş maçlarından birisi Darıca’daydı. Darıca Kültür Martı ile İzmit Gültepe 4-4 berabere kaldı. Arslanbey Gençlerbirliği ile Hereke Yıldızspor sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. B Grubu’nda sezonun 10. maçları 6 Kasım Pazar oynanacak.

SÜPER AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

Av.

P

1.

Diliskelesi

9

8

1

0

38

7

31

25

2.

Çayırova Menderes

9

8

1

0

19

6

13

25

3.

Kocaeli Güneş

9

6

2

1

12

4

8

20

4.

İhsaniye

9

6

1

2

12

6

6

19

5.

Derince

9

4

4

1

14

5

9

16

6.

Suadiye

9

4

0

5

17

17

0

12

7.

Hisareyn

9

3

2

4

13

21

-8

11

8.

Başiskele Bel.

9

3

1

5

17

17

0

10

9.

Hereke Yıldız

9

2

4

3

12

15

-3

10

10.

Arslanbey GB.

9

2

3

4

12

18

-6

9

11.

Gültepe

9

1

5

3

12

17

-5

8

12.

Darıca Kültür

9

0

4

5

10

23

-13

4

13.

Mertspor

9

1

1

7

7

22

-15

4

14.

Doğantepe

9

0

1

8

5

22

-17

1



9. HAFTANIN SKORLARI

Arslanbey GB.

2 - 2

Hereke Yıldız

Derince

4 - 0

Hisareyn

Suadiye

2 - 3

Kocaeli Güneş

Çayırova Menderes

3 - 0

Mertspor

Darıca Kültür

4 - 4

Gültepespor

İhsaniye

3 - 1

Doğantepe

Başiskele Bel.

2 - 3

Diliskelesi



10. HAFTANIN MAÇLARI - 6 KASIM PAZAR

14:00

Hisareyn

Arslanbey GB.

Hisareyn

15:00

Hereke Yıldız

Başiskele Bel.

Erkin Akkaş

15:00

Diliskelesi

İhsaniye

Nihat Karadaş

15:00

Derince

Suadiye

Derince

16:00

Doğantepe

Darıca Kültür

Ömer Halisdemir

17:00

Gültepe

Ç. Menderes

Kağıtçı

17:00

Mertspor

Kocaeli Güneş

Cephanelik

