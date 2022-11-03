Darbedilen genç kız hastaneye kaldırıldı

İddiaya göre, Güzeller Mahallesi 912. Sokak'ta İ.O. (17) ile ismi öğrenilemeyen bir genç kız arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu darbedilen İ.O. durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ekipler İ.O'yu darbeden genç kızı yakalamak için çalışma başlattı.