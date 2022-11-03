Üniversiteli Doğanay, toprağa verildi

Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın kaybolması üzerine cep telefonundan en son sinyal alınan Eymir Gölü çevresinde arama yapıldı. Doğanay Demirtaş, ağaca asılı bulundu. Demirtaş’ın cenazesi Kocaeli’nin Körfez ilçesine getirildi. Körfez Cemevi’nde kılınan cenaze namazına babası Cemal Demirtaş, annesi Fatma Demirtaş ile kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze süresince ayakta güçlükle duran Cemal Demirtaş ve oğlu Doğukan'ı yakınları teselli etti. Ailesi, tabutun üzerine kapanınca cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Doğanay Demirtaş’ın cenazesi, İlimtepe Belen Mezarlığı'na defnedildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.