03 Kas 2022 - 09:51- Asayiş G: 03 Kas 2022 - 09:53

Üniversiteli Doğanay, toprağa verildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde ağaca asılı bulunan üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın (19) cenazesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. 
Üniversiteli Doğanay, toprağa verildi mask
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Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın kaybolması üzerine cep telefonundan en son sinyal alınan Eymir Gölü çevresinde arama yapıldı. Doğanay Demirtaş, ağaca asılı bulundu. Demirtaş’ın cenazesi Kocaeli’nin Körfez ilçesine getirildi. Körfez Cemevi’nde kılınan cenaze namazına babası Cemal Demirtaş, annesi Fatma Demirtaş ile kardeşleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze süresince ayakta güçlükle duran Cemal Demirtaş ve oğlu Doğukan'ı yakınları teselli etti. Ailesi, tabutun üzerine kapanınca cenazeye katılanlar gözyaşlarını tutamadı. Doğanay Demirtaş’ın cenazesi, İlimtepe Belen Mezarlığı'na defnedildi.
# Vatandaşlar, Ankara

03 Kas 2022 - 09:51 Kocaeli- Asayiş

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