Bugünün küçükleri yarının büyükleri felsefesinden yola çıkarak her bireyin sağlıkla yaşaması ve eşit eğitim fırsatları alması için çalışmalarını sürdürüyor. SMA Tip 1 savaşı veren Barkın Kaplan’ın tedavisi için yeterli bağışın toplanmasında katkıda bulunan KEV, Barkın bebeğin geleceğe umutla bakmasını sağladı. Sosyal medya platformunda canlı yayın üzerinden gerçekleşen bağış kampanyasında KEV, Barkın Kaplan’a 80 kişiden oluşan mütevelli heyetinden her biri adına 2250 TL bağışta bulunarak Barkın’ın cesur mücadelesine destek verdi.
03 Kas 2022 - 10:43- Gündem Güncelleme: 03 Kas 2022 - 10:44
KEV'den Barkın'a anlamlı bağış
7 Nisan 1989 yılında kurulan ve bugüne kadar 4735 öğrenciye burs imkânı sağlayan, Kocaeli’nin önde gelen vakıflarından Kocaeli Eğitim Vakfı, Yönetim Kurulu Üyeleri KEV bağışları kapsamında Kocaeli’de ihtiyaç sahiplerine elini uzatmaya devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.