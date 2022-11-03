KEV'den Barkın'a anlamlı bağış

Bugünün küçükleri yarının büyükleri felsefesinden yola çıkarak her bireyin sağlıkla yaşaması ve eşit eğitim fırsatları alması için çalışmalarını sürdürüyor. SMA Tip 1 savaşı veren Barkın Kaplan’ın tedavisi için yeterli bağışın toplanmasında katkıda bulunan KEV, Barkın bebeğin geleceğe umutla bakmasını sağladı. Sosyal medya platformunda canlı yayın üzerinden gerçekleşen bağış kampanyasında KEV, Barkın Kaplan’a 80 kişiden oluşan mütevelli heyetinden her biri adına 2250 TL bağışta bulunarak Barkın’ın cesur mücadelesine destek verdi.