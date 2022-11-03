Kılıçarslan, Ankara’da tiyatro severlerle buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, farklı şehirlerde gösterimlerini sürdürerek sanatseverlere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu I. Kılıçarslan’ın kahramanlıklarını anlatmak amacıyla İskender Pala tarafından kaleme alınan “Kılıçarslan” oyunu Ankara’da sahne alacak. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 4-5-6 Kasım tarihlerinde üç temsil yapacak oyun tiyatro severleri tarihi bir yolculuğa çıkaracak.
OYUNUN KONUSU
Genç Hakan, bir bilgisayar oyunu yapmaya karar vermiştir. Bu savaş oyununun adı ve konusu Sultan Kılıçarslan'dır. Hakan'ın amacı dünyaya, Anadolu'nun Türk vatanı olmasını canı pahasına savunan, ömrü Bizans ve Haçlı ordularıyla mücadeleyle geçmiş 1. Kılıçarslan'ı tanıtmak ve döneminde başlayan 1. Haçlı Seferi ve de devamındaki Haçlı saldırılarına karşı hiç vazgeçmeyen kahramanlıklarını göstermektir. Yazılımını yaptığı oyunun demosunu bitirmiştir, babasına göstermek ister. Baba VR gözlüğünü takar ve tarihin sayfaları aralanır...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.