Çalıştaya gelen konuklar gala yemeğinde buluştu

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (Agricities) tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı’nın ilk günün sonunda 30 Büyükşehir Belediyesinden gelen ilgili bürokratlar ile Afrika ve Balkan ülkelerinin belediyelerinden katılan misafirler, düzenlenen gala yemeğinde bir araya geldi.
30 BÜYÜKŞEHİRDEN KATILIM
Sürdürülebilir tarımsal kalkınmanın geliştirilmesi amacıyla bilgi paylaşımı ve ortak projeler konusunda iş birliğinin geliştirilmesi hedeflenen çalıştayın ilk günü, açılış konuşmaları ve çeşitli oturumlarla sona erdi. Akşam ise gala yemeği düzenlendi. Gala yemeğine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, 30 Büyükşehir ile Afrika ve Balkan ülkelerinin belediyelerinde görev yapan genel müdürler, daire başkanları ve tarımla ilgili üst düzey yöneticiler katıldı.
KOCAELİ’YE HOŞ GELDİNİZ
Başkan Vekili Çakmak, “hoş geldiniz” diyerek karşıladığı misafirlerle yakından ilgilendi. Samimi bir atmosferde geçen yemekte bir araya gelen konuklar, birbiriyle tanışma ve kaynaşma imkanı buldu. Türkiye’nin birçok ilinden ve yurt dışından gelen misafirlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Vekili Çakmak, davete katılan konuklara teşekkür etti. Yemekte Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı fasıl ekibi, Türk müziğinin sevilen parçalarını enstrümantal olarak seslendirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.