03 Kas 2022 - 11:02- Ekonomi G: 03 Kas 2022 - 11:05

Benzin ve otogaza zam geliyor

Bu gece benzin ve otogaza zam gelecek. Motorinde bu gece değişim olmayacak.
Benzin ve otogaza zam geliyor mask

Petrol ve ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle bu gece akaryakıtta yeni zamlar bekleniyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, litre fiyatı bu gece benzinde 1 lira 31 kuruş zamlanacak. Otogaza da bu gece 49 kuruş zam kararı alındı. Motorin fiyatlarında ise bu gece değişim olmayacak.

03 Kas 2022 - 11:02 - Ekonomi

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