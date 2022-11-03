Benzin ve otogaza zam geliyor

Petrol ve ürün fiyatlarındaki artışın etkisiyle bu gece akaryakıtta yeni zamlar bekleniyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, litre fiyatı bu gece benzinde 1 lira 31 kuruş zamlanacak. Otogaza da bu gece 49 kuruş zam kararı alındı. Motorin fiyatlarında ise bu gece değişim olmayacak.