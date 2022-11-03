Olay, Tavşanlı Mahallesinde bulunan bir lojistik firmanın deposunda meydana geldi. İddiaya göre, deponun gece vardiyasında çıkan tavuk, çorba ve makarna yemeklerinden yaklaşık 80 işçi zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan işçilerden bir kısmı ambulanslarla, bir kısmı ise kendi imkanlarıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan işçilerin büyük çoğunluğunun taburcu edildiği öğrenilirken, yemeklerden ise numune alındığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
03 Kas 2022 - 12:27- Gündem Güncelleme: 03 Kas 2022 - 12:38
80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Gebze ilçesinde bulunan lojistik firmasında gece vardiyasında çalışan işçiler, yemeğin ardından rahatsızlandı. Yaklaşık 80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.