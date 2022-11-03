03 Kas 2022 - 12:27- Gündem G: 03 Kas 2022 - 12:38

80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gebze ilçesinde bulunan lojistik firmasında gece vardiyasında çalışan işçiler, yemeğin ardından rahatsızlandı. Yaklaşık 80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
80 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı mask

Olay, Tavşanlı Mahallesinde bulunan bir lojistik firmanın deposunda meydana geldi. İddiaya göre, deponun gece vardiyasında çıkan tavuk, çorba ve makarna yemeklerinden yaklaşık 80 işçi zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan işçilerden bir kısmı ambulanslarla, bir kısmı ise kendi imkanlarıyla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan işçilerin büyük çoğunluğunun taburcu edildiği öğrenilirken, yemeklerden ise numune alındığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, Olay

03 Kas 2022 - 12:27 - Gündem

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