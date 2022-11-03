Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Özbay Sokak'taki Darıca Gençlerbirliği Kulübü'nün karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. idaresindeki 34 EN 2286 plakalı beton mikseri, sokak üzerinde dönüş yaptığı sırada yeşillik alana devrildi. Kazayı gören Darıca Gençlerbirliği Kulübü güvenlikleri sürücünün yardımına koştu. Araçta sıkışan sürücü, güvenlik görevlileri tarafından araçtan çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



