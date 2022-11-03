Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Özbay Sokak'taki Darıca Gençlerbirliği Kulübü'nün karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. idaresindeki 34 EN 2286 plakalı beton mikseri, sokak üzerinde dönüş yaptığı sırada yeşillik alana devrildi. Kazayı gören Darıca Gençlerbirliği Kulübü güvenlikleri sürücünün yardımına koştu. Araçta sıkışan sürücü, güvenlik görevlileri tarafından araçtan çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Özbay Sokak'taki Darıca Gençlerbirliği Kulübü'nün karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. idaresindeki 34 EN 2286 plakalı beton mikseri, sokak üzerinde dönüş yaptığı sırada yeşillik alana devrildi. Kazayı gören Darıca Gençlerbirliği Kulübü güvenlikleri sürücünün yardımına koştu. Araçta sıkışan sürücü, güvenlik görevlileri tarafından araçtan çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü A.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.