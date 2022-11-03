Alemdar:  Gururluyuz

Teknik Direktör Hasan Alemdar gazetemize yaptığı özel açıklamada şu şekilde konuştu: “Sadece ligin değil ligin en genç takımıyız. Kızlarımızın burada elde ettiği deneyimler kendisi için yatırım oluyor. Sakarya maçında ilk golümüzü atan Kerime 2007 doğumlu. Sadece 15 yaşındaki bu kızımızın bu seviyede gol sevinci yaşaması bizim de sevincimiz oluyor. Kulübümüz bu anlamda yani genç kız futbolculara katkı sağlama adına marka haline geldi.

DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye’nin birçok yerinden bizlere ulaşıyorlar ve futbolcu göndermek istiyorlar. Bu durum işlerimizi ne kadar sağlıklı yaptığımızın bir göstergesi sanıyorum. Alt yapımızda yetişen futbolcularımızla bir şeyleri başarmanın gururu daha farklı oluyor. Antrenör ekibimizle birlikte bu şehrin ve ülkemizin kadın futbolcuna önce ahlaklı ardından yetenekli futbolcular kazandırmaya devam edeceğiz.

SÜPER LİG’DE 15 FUTBOLCUMUZ VAR

Biz yetiştiren bir kulübüz. Tabi ki hedefimiz olsun isteriz, Süper Lig’de başarılı olup uluslar arası organizasyonlarda yer almak isteriz. Ancak bu işler çok maliyetli işler ve bizim de gücümüz bir yere kadar. Bünyemizden yetişen ve Süper Lig’de mücadele eden 15 futbolcumuz var. Milli sporcu sayımızı sorsanız cevap veremem. Onların başarısı, futbolumuza katkısı bizim en büyük zenginliğimizdir.